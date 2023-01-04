Bariyer, motor kısmından girip kapıdan çıktı; Cansu güçlükle kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bariyer, motor kısmından girip kapıdan çıktı; Cansu güçlükle kurtarıldı

DHA

Bariyer, motor kısmından girip kapıdan çıktı; Cansu güçlükle kurtarıldı


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Cansu Şahin'in (26) otomobiliyle çarptığı bariyer, motor kısmından girip sürücü kapısından çıktı. Kazada yaralanan Şahin, sıkıştığı araçtan ekipler tarafından yarım saatte çıkarıldı. 
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Cansu Şahin'in kullandığı 07 AYV 383 plakalı otomobil, bulvarda kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyere çarptı. Otomobilin motor bölümünü bıçak gibi kesen çelik bariyer, Şahin'in sol ayağının bulunduğu yerden geçip, sürücü kapısından dışarı çıktı. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 20 metre uzunluğundaki bariyer ile sürücü kısmında sıkışan Şahin'i kurtarmak için seferber oldu. Şahin, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Cansu Şahin, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-01-04 12:32:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) SERİK&#039;TE ÇİFTÇİLER DON NÖBETİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERİK'TE ÇİFTÇİLER DON NÖBETİNDE
Türkiye Jokey Kulübünün Antalya'daki resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Türkiye Jokey Kulübünün Antalya'daki resim sergisi ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA SKUTER İÇİN HIZ VE YOL SINIRI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA SKUTER İÇİN HIZ VE YOL ...
Antalya'da darbedilen kadının beynine pıhtı atması sonucu öldüğü belirlendi
YEREL HABERLER Antalya'da darbedilen kadının beynine pıhtı atması ...
Antalya'da skuter için hız ve yol sınırı
YEREL HABERLER Antalya'da skuter için hız ve yol sınırı
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Antalyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe karşılaşmasındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
YEREL HABERLER Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe karşılaşmasındaki ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
Corendon Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi ...
Kırkpınar Başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş'tan açıklama:
YEREL HABERLER Kırkpınar Başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş'tan ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli ...
Kaş Belediyesinin yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinin yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
(Görüntülü) BATI AKDENİZ İHRACATI 2,5 MİLYAR DOLARI AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATI AKDENİZ İHRACATI 2,5 MİLYAR DOLARI ...
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira ...
Antalya'da darbedildiği öne sürülen kadın hastanede öldü
YEREL HABERLER Antalya'da darbedildiği öne sürülen kadın hastanede ...
Batı Akdeniz'in 2022 ihracatı 2,5 milyar doları geçti
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'in 2022 ihracatı 2,5 milyar doları geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.