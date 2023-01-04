Bariyer, motor kısmından girip kapıdan çıktı; Cansu güçlükle kurtarıldı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Cansu Şahin'in (26) otomobiliyle çarptığı bariyer, motor kısmından girip sürücü kapısından çıktı. Kazada yaralanan Şahin, sıkıştığı araçtan ekipler tarafından yarım saatte çıkarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Cansu Şahin'in kullandığı 07 AYV 383 plakalı otomobil, bulvarda kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyere çarptı. Otomobilin motor bölümünü bıçak gibi kesen çelik bariyer, Şahin'in sol ayağının bulunduğu yerden geçip, sürücü kapısından dışarı çıktı. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 20 metre uzunluğundaki bariyer ile sürücü kısmında sıkışan Şahin'i kurtarmak için seferber oldu. Şahin, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Cansu Şahin, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-04 12:32:40



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