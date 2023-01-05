ANTALYA´nın Korkuteli ilçesinde, muz yüklü kamyonun dorsesinde patlama meydana geldi. Dorsedeki klimadan kaynaklandığı belirlenen patlama nedeniyle bazı ev araçlarda hasar oluşurken, çevrede panik yaşandı. Yeni Mahalle´de saat 21.00 sıralarında plakası öğrenilemeyen muz yüklü kamyonunun arkasında bağlı olan kapalı dorsenin klimasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İlçenin büyük kısmından duyulan patlama sonrası dorse kullanılamaz hale geldi. Çevreye saçılan parçalar nedeniyle bazı ev ve araçlarda hasar meydana geldi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede panik yaşanırken, patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yerindeki kalabalık
Olay yerinden görüntüler
Patlayan dorseden ve muzlardan
Zarar gören bina ve araçlarHaberKamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2023-01-05 00:37:54
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.