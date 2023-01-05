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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Kenan Karaman: Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok gururluyum

DHA

(ÖZEL) Kenan Karaman: Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok gururluyum


"Bundesliga'da 100'den fazla maçta forma giydim"
"Sahada her zaman mücadele eden bir futbolcuyum"
"Beşiktaş çok büyük bir camia ve büyük bir taraftarı var"
"Taraftara ve yönetime bir kırgınlığım yok"
"Antrenmanlarda bile yüzde yüzünü veren biriyim"Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- BUNDESLİGA ekiplerinden FC Schalke 04'te top koşturan Kenan Karaman, bir dönem Beşiktaş'ta forma giydiği için çok gururlu olduğunu söyledi. Futbol oynarken her zaman üzerine koymaya çalıştığını belirten Karaman, "Beşiktaş için de yürekten oynadım. İyi ya da kötü zamanlarımız oldu ama ben taraftara kırgın değilim. Çok güzel zamanlarım oldu. Keşke başarılı olsaydık" dedi.
Alman Bundesliga temsilcisi FC Schalke 04, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde bu sabah yapılan idman sonrası Kenan Karaman, takım arkadaşlarına elleriyle baklava ikram etti. 7 Ocak Cumartesi günü FC Zürih ile hazırlık maçı yapacak FC Schalke 04'ün kampı 15 Ocak'ta sona erecek.
"İLK YARI PEK İYİ GEÇMEDİ"
FC Schalke 04'ün 28 yaşındaki forvet oyuncusu Karaman, antrenman sonrası DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.
Karaman, "Almanya'ya döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum. Sezon başında transferin son günü FC Schalke 04'e transfer oldum. Kamp dönemi geçiremedim. Takıma geç katıldım. Son 5 maç ilk 11'de oynadım. Bunu yeni yılda da devam ettirmek istiyorum. Bizim adımıza ilk yarı pek iyi geçmedi. Hoca değişikliği oldu. Yeni hocanın çok iyi bir oyun anlayışı var. FC Schalke 04 çok köklü bir kulüp. Çok büyük bir taraftar kitlesi var. İnşallah taraftarı da arkamıza alıp ikinci yarı ligde kalmak için mücadele edeceğiz" dedi.
"SAHADA HER ZAMAN MÜCADELE EDERİM"
Futbolda eleştirinin her zaman olduğundan bahseden Kenan Karaman, "Bu bir futbolcunun kariyeri boyunca yaşadığı bir olay. Ben onlara pek bakmıyorum. Kendime odaklıyım her zaman. Kendime güvenirim. Bundesliga'da 100 maç üzerinde oynadım. Bunu herkes başaramaz. Bu da benim kalitemi gösterir. Almanya'ya geri dönmem, Almanya'da iyi işler çıkardığımın ispatıdır. Kendime güveniyorum. Sahada her zaman mücadele ederim. Tabii ki eleştiriler olacak. Fazla gol olmayınca eleştiri geliyor. Türkiye'de bu eleştiri daha çok oluyor. Ben kendi öz eleştirimi kendim yaparım. Bunun da bilincindeyim" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYDİĞİM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"
Beşiktaş'ta forma giydiği için çok gururlu olduğunu vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:
"Beşiktaş, Türkiye'nin 3 büyüklerinden biri. Çok büyük bir camiası ve taraftarı var. Beşiktaş o dönem bana güzel bir proje sundu. Benim için tercih o zaman kolay oldu. Ben her antrenmanda yüzde yüzümü verip iyi çalışırım. Kendime iyi bakarım. Kendi özeleştirimi yaparım. Her zaman üzerine koymaya çalışırım. O kadar çok hoca ile çalıştım ama her hoca takım içinde bana şans verdi. Bu da benim kalitemi gösteriyor. Ben her zaman ona odaklanıyorum. Eleştiri her zaman olacak. Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynadığın zaman, gol ya da asist üretmediğin zaman eleştiri oluyor. Bu futbolcular için her zaman olur eleştiriler. Ben her zaman üzerine koymaya çalıştım. Beşiktaş için de yürekten oynadım. İyi ya da kötü zamanlarımız oldu ama ben taraftara kırgın değilim. Çok güzel zamanım oldu. Keşke başarılı olsaydık."
"TARAFTARA KIRGIN DEĞİLİM"
Ülkesini çok sevdiğini ve şartlar uyarsa Türkiye'de bir takımda tekrar oynayabileceğini kaydeden Kenan Karaman, "Ben takımımı seviyorum, FC Schalke 04 köklü bir takım. Öncelikle FC Schalke 04'ün başarılı olmasını istiyorum. İleride ne olur bilemezsiniz. Ama kapıyı da kapatmak istemiyorum. Taraftara kırgın değilim. Sivasspor maçından sonra taraftarlardan çok mesaj aldım. Çoğu taraftar arkamda durdu. Beşiktaş Kulübü de hep arkamdaydı. Kimseye kırgın değilim. Beşiktaş çok büyük bir camia. Eleştiri her zaman olur. Ben Beşiktaş'ta her zaman terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Kötü de ayrılmadığımı düşünüyorum. Türkiye'den ayrıldım diye kötü bir algı yapıldı. Doğru değil. Zaten sözleşmem bitiyordu. Fazla oynayamayacağımı gördüm. FC Schalke 04'ten de teklif gelince değerlendirmek istedim" dedi.
"MİLLİ FORMAYI TEKRAR GİYMEK İSTİYORUM"
Bu sene Süper Lig'in çok iyi olduğunu vurgulayan Kenan Karaman, "Son haftalar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kafa kafaya oynayacak diye düşünüyorum. Bir tahminim yok ama lig çok sıkı geçecek. İyi olan şampiyon olsun. Milli Takım şimdi Avrupa Şampiyonası'na odaklandı. Ben de uzun zaman oynadım milli takımda. Milli formayı giydim ve tekrar giymek istiyorum. Son maçlarda davet almadım. Ama hoca ile hala irtibatlıyım. İyi performansımla milli takımda yeniden oynarım" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kenan Karaman röportaj
Antrenmandan detay görüntüler
Kenan Karaman'ın baklava ikramıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-01-05 13:24:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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