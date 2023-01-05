Antalya'da ocak ayında yabancıların deniz keyfi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yerleşik yabancılar, ocak ayında denize girip güneşlendi.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyunun 19 derece ölçüldüğü Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen yerleşik yabancılar, çocuklarıyla birlikte deniz kenarına geldi. Zirvesi karla kaplı Toros dağlarının hemen eteğindeki Konyaaltı Plajı'nda kimileri kumsalda güneşlenirken, kimileri de yüzüp fotoğraf çektirdi. Denizde yüzen çocuklara, anne ve babaları da eşlik etti.

Bazı tatilciler, ocak ayında denize girmenin büyük keyif ve ayrıcalık olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-01-05 15:22:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.