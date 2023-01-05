Antalya'da ocak ayında yabancıların deniz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yerleşik yabancılar, ocak ayında denize girip güneşlendi.
Hava sıcaklığının 18, deniz suyunun 19 derece ölçüldüğü Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen yerleşik yabancılar, çocuklarıyla birlikte deniz kenarına geldi. Zirvesi karla kaplı Toros dağlarının hemen eteğindeki Konyaaltı Plajı'nda kimileri kumsalda güneşlenirken, kimileri de yüzüp fotoğraf çektirdi. Denizde yüzen çocuklara, anne ve babaları da eşlik etti.
Bazı tatilciler, ocak ayında denize girmenin büyük keyif ve ayrıcalık olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2023-01-05 15:22:21
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