Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

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Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Alanyaspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Dün Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen Corendon Alanyaspor ara vermeden 9 Ocak Pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Trabzonspor hazırlıklarına start verdi.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman öncesi doğum günü olan futbolcu Leroy Fer için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Isınma çalışmaları yapan diğer futbolcular ise antrenmana dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman üçlü turnuvayla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-01-05 17:31:51



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