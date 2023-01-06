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Antalya'da 'arsa değeri' yükselişi, aile mezarı fiyatına yansıdı

DHA

Antalya'da 'arsa değeri' yükselişi, aile mezarı fiyatına yansıdı


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)SON dönemde arazi ve konutların hızla pahalandığı Antalya'daki arsa değeri artışı, mezar fiyatlarını da etkiledi. Kent merkezindeki mezarlıkta aile mezarı almak isteyenlerin 24 metrekare için 250 bin, 12 metrekare için 125 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
Antalya'da pandemi sürecinde yükselen konut ve arazi fiyatları, Rusya- Ukrayna savaşında kente gelen yabancılara yönelik satışlarla daha da arttı. Kentte 3 yılda konut yaklaşık 8 kat, arazi ise 5 kat pahalandı. Antalya'daki arsa değeri yükselişi, mezar fiyatlarına da yansıdı. Konyaaltı'ndaki Uncalı Kent Mezarlığı'nda 2020'de 60 bin lira olan 24 metrekare aile mezarlığı, 250 bin liraya; 12 metrekare mezarlık da 30 binden 125 bin liraya yükseldi. Kurşunlu Mezarlığı'nda ise 2020'de 30 bin lira olan 24 metrekare aile mezarı, bu yıl 120 bin; 12 metrekare mezar da 15 binden 60 bin lira oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl belirlediği aile mezarlığı satış bedelini 2023'te de sürdürme kararı aldı.
MEZAR TAŞI FİYATINDA YÜKSELİŞ
Cenaze nakli, yıkama ve defin hizmetlerinin belediye tarafından ücretsiz gerçekleştirildiği mezarlıklarda, yakınlarını kaybedenlerin firmalar aracılığıyla yaptırdığı kabir fiyatında da artış oldu. Kabir yapım hizmeti veren şirketlerde geçen yılın ilk aylarında 1500 liraya satılan mermer mezarın fiyatı, bu sene 7 bin liraya yükseldi. Mezar fiyatındaki artış sonrası kabir yaptıranlardan kredi kartıyla ödemeyi tercih eden fazlalaştı. Bazı şirketlerin iş yerinin camına 'Kredi kartıyla hizmet verilir' yazısı astığı görüldü. Kabir yapım hizmeti veren firmaların temsilcileri, maliyet artışı ve mermer fiyatındaki yükselme nedeniyle mezar taşı fiyatının geçen yıla göre 4 kat pahalandığını belirtti.
'KEFEN PARASI' ARTTI
Belediyenin ücretsiz hizmet verdiği defin işlemlerini şirketler aracılığıyla yaptırmak isteyenlerin ayırdığı 'kefen parası' bütçesi de arttı. Şirketlerin 1 yıl önce 4 bin 750 liraya gerçekleştirdiği cenaze nakli, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi gibi hizmetlerin ücreti 7 bin lira oldu. Sadece kefen fiyatı ise yıl içinde 850 liradan 1100 liraya yükseldi.
Kentte defin hizmeti veren şirketin sahibi Nazmi Okur, son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin çoğunun kredi kartıyla ödemeyi tercih ettiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-01-06 10:14:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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