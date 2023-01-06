Antalya'da polisi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, hırsızlık ihbarına giden polis memuru Osman Aldemir'i sağ bacağından bıçaklayarak yaralayan Cengiz Meşe tutuklandı.
Olay, dün sabah Yeni Emek Mahallesi 2579 Sokak´ta meydana geldi. Devriye görevindeki Kepez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip, hırsızlık ihbarıyla gittiği sokakta aile kavgası olduğunu fark etti. Olaya müdahale etmek için yavaşlayan ekip aracının üzerine koşan Cengiz Meşe, araçtan inmeye çalışan polis memuru Osman Aldemir'e bıçakla saldırdı. Sağ bacağından yaralanan Aldemir, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Meşe ise gözaltına alındı. Cengiz Meşe´nin, park halindeki bazı araçların da camlarını kırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Cengiz Meşe, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-01-06 13:00:41
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