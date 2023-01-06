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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

DHA

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kendisinden bir süredir haber alınamayan İlyas Obuz (61), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2304 Sokak´taki bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan İlyas Obuz´dan bir süredir haber alamayan yakınları, bugün sabah saatlerinde pencereden içeri baktı. Obuz'un salondaki koltukta hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, komşudaki yedek anahtarla girdikleri evde, Obuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bunun üzerine adrese polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Obuz'un bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak komşularına "Üşüyorum" dediği ortaya çıktı. Obuz'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-01-06 13:06:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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