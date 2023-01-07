Antalya'da 2023 turizmi, rekorla başladı



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 17 milyon turist sayısıyla tarihi rekorun hedeflendiği Antalya'ya, ocak ayının ilk 5 gününde hava yoluyla 47 bin 380 turist geldi. Geçen yıl Ocak ayının ilk 5 gününe oranla yüzde 27,7'lik artış gerçekleşti.

Dünyanın önemli turizm kentlerinden Antalya'da, 2023'e rekorla başlandı. Yıl toplamı olarak 2019'da 15 milyon 644 bin 108 turist sayısıyla rekor yılı olan kentte, 2020'nin Ocak ve Şubat aylarında 2019'un aynı aylarının da üstünde turist ağırlandı. Ancak 2020'nin Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sonrası 2 yıl, tüm dünya turizmiyle ciddi düşüler yaşandı.

2021'de toparlanma sürecine giren Antalya turizmi, 2022'de 2019'un rekorunu geçmeyi hedeflerken, bu kez en önemli iki pazar olan Rusya ile Ukrayna arasında şubatta savaş başladı. Savaşa rağmen 2019 rekoru geçilemese de 13 milyon 432 bin 593 turistle 2019'un yüzde 16 gerisinde kalındı.

Yıl olarak 2019, Ocak ayı olarak ise 2020 Ocak ayıyla en yüksek turist sayısı rekorlarına sahip kentte, 2023 hedefini Vali Ersin Yazıcı, 'tüm yılların en yüksek rakamı' olarak 17 milyon açıkladı.

Açıklanan bu hedef doğrultusunda da 2023'ün ilk rekoru, ilk 5 günlük dönemde yaşandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-5 Ocak'ta Antalya'ya hava yoluyla gelen toplam turist sayısı, 47 bin 380 kişi oldu. Bu sayıyla Antalya'da, Ocak ayı rekoruna sahip 2020 Ocak'ın ilk 5 günlük dönemine göre yüzde 1,1'lik artış yaşandı. 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 27,7'lik artış kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-01-07 10:46:59



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