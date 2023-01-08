Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ALMANYA Golf Milli Takımı, Antalya'nın Serik ilçesinde kamp çalışmalarına başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maxx Royal Montgomerie golf sahalarında kampa giren Almanya Golf Milli Takımı'nın çalışmalarına 5 antrenör eşliğinde 15 golf sporcusu katıldı. Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Golf Milli Takımı Yardımcı Direktörü Roland Becker, "Alman Golf Milli Takımı olarak uzun yıllardır Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de hava çok güzel, bu yüzden Antalya'yı tercih ediyoruz. Kamp çalışmalarımız 15 Ocak tarihinde sona erecek. Kampımızda 15 oyuncu, 5 antrenör bulunuyor. 15 gün sonra Portekiz'de bir turnuvaya katılacağız. Türk Milli Takımı hakkında onlarla hiç mücadele etmediğimiz için bir şey söyleyemeyeceğim. Türk Milli Takımı ile bir imkan olduğu takdirde oynamak isteriz" dedi.

Antalya'da olmanın çok güzel olduğunu kaydeden Roland Becker, "Antalya'nın şöyle bir avantajı var. Avrupa'da da çok güzel golf sahaları var ancak hem güzel golf sahası, hem de otellerin birlikte olduğu böyle bir yer yok. O yüzden tercihimiz Antalya" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Roland Becker röportaj

Golf sahasından detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-01-08 12:36:01



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