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Turizmde 'gurbetçi' rekoru

DHA

Turizmde 'gurbetçi' rekoru


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın 'en iyi ikinci yıl' turist sayılarına ulaştığı 2022'de Ruslar, Almanlar, İngilizler ve Polonyalıların ardından beşinci sırayı, 'gurbetçi' olarak anılan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları aldı. Antalya'ya 2022'de 682 bin gurbetçi tatile gelirken, turizmdeki rekor yılı olan 2019'u da aşarak, 'gurbetçi rekoru' kırıldı.
Türkiye, ilk defa dünyada en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke konumuna yükselirken, Antalya'nın da en çok turist gelen dünya kentleri arasında ilk 3'e girmesi bekleniyor. 2022'de hava yoluyla 13 milyon 432 bin 593 turist sayısına ulaşan Antalya'da, 'gurbetçi' olarak adlandırılan ve çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları önemli bir yer tutuyor.
EN BÜYÜK 5 PAZAR
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2022'de Antalya'ya en çok turist gelen ülkeler sıralamasında 3 milyon 33 binle Rusya'nın birinci, 2 milyon 826 binle Almanya'nın ikinci, 1 milyon 147 binle İngiltere'nin üçüncü, 765 binle Polonya'nın dördüncü olduğunu söyledi. Yavuz, beşinci sırada ise 682 bin kişiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının geldiğini açıkladı.
'GURBETÇİ REKORU'KIRILDI
500 bin sayısını aşan beşinci kaynağın 'sadık ziyaretçiler' olarak adlandırdığı Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan gurbetçiler olduğunu aktaran Yavuz, şunları söyledi:
"700 bine yaklaşan sayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımız beşinci büyük turist kitlesini oluşturuyor. 2019 yılında 630 bin civarında olan gelişler, 2022'de 682 bine çıkarak ayrı bir rekor oldu. Antalya'da rekorlar yılına bir de 'gurbetçi rekoru' eklendi. Avrupa'daki genç nesil, her koşulda tatil yapıyor ve öncelikle Türkiye'yi tercih ediyor."
'ANTALYA TAM BİR BM ŞEHRİ GİBİYDİ'
Doğudan batıya, kuzeyden güneye toplam 30 ülkeden Antalya'ya 50 bin üzerinde turist geldiğini, 50 bin altındakilerle birlikte 197 ülke olduğunu belirten Yavuz, "İrili ufaklı turistik faaliyet olarak birçok ülkeden ziyaretçi alan Antalya, tam bir BM şehri gibiydi. Şimdi gözler 2023'e çevrildi. 2023'ü öngörebilmek için ülkelerin 2022 yılına bir göz atmakta yarar var" diye konuştu.
RUSYA'YI SAVAŞ ETKİLEDİ
2022'de gelen turist sayısının son 2 seneden iyi, 2019'dan daha az olduğunu belirten Yavuz, "Az olmasının ana nedeni; Rus misafirlerde yaşanan kayıptı. 2019'da 5 milyon 582 bin iken 2022'de 3 milyon 33 bin Rus misafir ağırladık. Bu düşüşün nedeni, RusyaUkrayna savaşı oldu. 2,5 milyon Rus turisti savaş nedeniyle alamadık. Ruslarda toparlanma ancak mayısta başladı. 3 ve 4'üncü çeyrekte pandemi öncesine dönüş gerçekleşti. Aralıkta Rusya'dan 80 bin turist gelmesi de bir ilk oldu. Savaş olmasa ve 2019'daki kadar Rus gelseydi; Antalya yılı 16 milyon turistle kapatacaktı" dedi.
ALMANLAR YİNE GELECEK
Alman turistlerin en iyi yıl olan 2019'u aştığını belirten Yavuz, "Şu anki resim, bu sene de artacağını gösteriyor. Diğer destinasyonlarda yaşanan lojistik ve operatif sorunlar, pandemi yönetimindeki aksaklıklar ve aşırı fiyat artışları, Almanların rotasını Antalya'ya çevirdi. Önümüzdeki sene Almanya'ya göç eden 1 milyon Ukraynalı ile Almanya'da yerleşik yaklaşık 20 milyon yabancı vatandaşın gözü kulağı Antalya'da olacak. Savaşlar Avrupa'daki dengeleri değiştirdi, turizm de buna göre şekillenecek" diye konuştu.
İNGİLİZLER ANTALYA'YI KEŞFETTİ
İngilizlerin 2022'de 1 milyon 147 bin kişiyle Antalya turizminin yüzde 9'unu oluşturduklarına dikkat çeken Yavuz, "Avrupa'nın batı kıyılarından doğuya doğru yönelen İngilizler, Dalaman'dan sonra Antalya'yı keşfetti ve 3'üncü sırayı kaptılar. Önümüzdeki sene bu rakamın çok daha üstüne çıkmaları mümkün. Bundan sonra İngilizlerin bu sırayı kimseye kaptırmayacağını düşünebiliriz" dedi.
HERKESİN GÖZÜ POLONYA'DA
Polonya'nın da 2019'u aştığını kaydeden Yavuz, "Pandemi öncesi gibi Antalya turizminin en önemli kaynak ülkelerinden biri 40 milyonluk Polonya; bütün Akdeniz ülkelerinin merceğinde, ama onların gözü Antalya'da. Bunun yanı sıra 2-4 milyon civarında Ukraynalı Polonya'ya yerleşti ve orada yaşıyor. Geçen sene Antalya'ya gelen 140 bine yakın Ukraynalının büyük bir kısmı Polonya'dan geldi. Bu artarak devam edecektir" diye konuştu.
ANTALYA İLK 3 İÇİNDE
Savaş atmosferinde sezona başlayan Antalya'nın özellikle 3 ve 4'üncü çeyrekte gösterdiği performansla rakiplerini geride bıraktığını dile getiren Yavuz, resmi rakamlar açıklanınca, 2022'de 10 milyona ulaşabilen destinasyon sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini kaydetti. Yavuz, "Önümüzdeki 3 ay, tatil için karar verilen önemli bir dönem. Bugünlerde en az yarım milyar insan tatil planını yapıyor. Türkiye ve Antalya, herkesin önündeki seçeneklerden. Olağanüstü bir durum yaşanmadıkça 2023'ün kötü geçeceğini düşünmek aşırı karamsarlık olur. Dünyanın turist problemi yok, personel problemi var. Bunu çözebilen ülkeler bu yıl öne çıkacak" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-01-09 09:32:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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