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'Kumluca'daki selde tarımsal üretimdeki kimyasal kirlilik denize ulaştı'

DHA

'Kumluca'daki selde tarımsal üretimdeki kimyasal kirlilik denize ulaştı'


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçen ay yaşanan sel felaketinde sera atıkları nedeniyle oluşan kimyasal ve tarımsal kirliliğin denize ulaştığını belirterek, "Özellikle o bölgede mikroplastik miktarında ciddi artış olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kumluca ilçesinde 11 Aralık günü akşam saatlerinde başlayıp gece boyu devam eden yağışla ilçede hayat durdu. 24 saatte metrekareye 207 kilogram yağışın düştüğü ilçede birçok dere ve çay taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sel suları nedeniyle park halindeki otomobiller sürüklendi, yüzlerce ev ve iş yeri zarar gördü. Örtü altı üretimin merkezi olan ilçede 12 bin dekar alan selden etkilendi. Sel nedeniyle oluşan ve toplanan kirlilik, denize kadar ulaştı.
Denize ulaşan kirliliğin içerisinde tarımsal üretimde kullanılan kimyasal ilaçların da bulunduğunu belirten AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede detaylı inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Karadaki atıkların ulaştığı denizde katı atık birikimi oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Kumluca tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü, seraların çok olduğu bir yer. Seraların içinde kullanılan ve o bölgede atık olarak bekleyen tüm plastik, kimyasal ilaç, gübre atıklarının hepsi sel sularıyla birlikte denize ulaştı. Hem şehrin kirliliği hem de tarımsal kaynaklı kirlilik denize girdi. Denizin içerisindeki bu atıkların nerelerde biriktiğiyle ilgili o bölgede detaylı araştırma yapmak lazım. Bu tür konulara önlem almak için suyun geçiş yollarını açmak lazım. Havza içerisinde yağışla birlikte oluşacak suyun tutulabilmesi için göletler oluşturulması gerekiyor" dedi.
Bölgede ani balık ölümlerinin gerçekleşmediğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Bölgede sabit yaşayan canlılar üzerinde de bu ilaçların kalıntıları olup olmadığına bakmak gerekiyor. Bölgede ani balık ölümleri görülmedi. Ancak bu durum birikim yapar ve uzun vadede sonuçları ortaya çıkarabiliriz. Bu canlıları insanoğlunun tüketmesiyle bu kalıntılar insanlara aktarılacaktır. Özellikle o bölgede mikroplastik miktarında ciddi artış olduğunu düşünüyorum. Bölgede seraların yanlarındaki plastik atıklar parçalanıp mikroplastik şeklinde denize ulaştı. Bu da denizdeki canlılar üzerinde birikim yapacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-01-09 10:13:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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