Husumetli akrabalar kavga etti: 3 yaralı, 9 gözaltı



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 9 kişinin gözaltına alındığı olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde geçen yıl arazi kavgası nedeniyle husumetli olan akrabalar arasında dün saat 13.30 sıralarında, bu kez yol kapatma nedeniyle tartışma çıktı. Emine Ç. ve Havva A. ile Yusuf A. tartışma sonucunda, Halil A., Muhammet Ali A., Menderes A., Ozan A., Özkan Ö., Emine Ö., Selvi A., Ümmü Arıcı A. ve Hayriye A. tarafından darbedildi. Yusuf A.'nın kullandığı hafif ticari aracın camları da kırıldı.

KAVGAYA KARIŞANLAR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Ç. ve Havva A. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Yusuf A. ise kendi imkanları ile hastaneye gitti. Olaya karışan Halil A., Muhammet Ali A., Menderes A., Ozan A., Özkan Ö., Emine Ö., Selvi A., Ümmü Arıcı A. ve Hayriye A. jandarma tarafından ifade için karakola götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavi edilen Havva A. ile Yusuf A. taburcu edilirken, Emine Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'HEP BİRLİKTE SALDIRDILAR'

Yusuf A. olayın ardından jandarmaya verdiği ifadede, Külcüler mevkisinde bulunan tarlasına ablaları Emine Ç. ve Havva A. ile birlikte hafif ticari araçla gittiklerini anlatarak, "Bu sırada odun toplayan Halil A. ve ailesi bizi gördü. Abim Halil A., traktörle yolu kapattı. 'Senin ölümün benim elimden olacak şerefsiz' diye beni tehdit etti. Yanında olan çocukları Ozan A., Menderes A. ve Muhammet Ali A. ile damadı Özkan Ö.'ye, 'Dövün şunu, gebertin, yakın arabayı, kırın camlarını' dedi. Onlar da bana saldırdı, bu esnada arabamın camları kırıldı. Yanımda olan ablalarım araya girmek isteyince hep birlikte onlara saldırdılar. Emine Ç.'yi yere yatırıp tekme tokat dövdüler" dedi.

Yusuf A., yaşanan kavgayı cep telefonuyla da kaydetti. Görüntülerde, tarafların tartışmaları, Yusuf A.'nın 'ablama dokunmayın' demesi, üzerine gelen birinin ise 'sen burada telefonla kayıt mı alıyorsun?' diyerek darbettiği anlar yer aldı.

DAHA ÖNCE DE MAHKEMELİK OLMUŞLARDI

3 Ekim 2021'de taraflar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga yaşanmıştı. Kavgada Halil A. ve Hüseyin A. kız kardeşleri Emine Ç.'nin üzerine traktör sürerek ezmeye çalıştıkları ve yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle davalık oldu. Tutuklanan Halil A. ile adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A. hakkında Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sırasında Emine Ç., kardeşlerinin daha fazla tutuklu olmasına gönlünün razı olmadığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi. Geçen yıl 24 Şubat'ta kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin A.'ya 10 ay, Halil A.'ya ise 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2023-01-09 10:55:54



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