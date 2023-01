TFF Başkanı Büyükekşi: Futbol turizmi şehirlerinin sayısını artırmak istiyoruz

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünyanın en popüler spor dalının futbol olduğunu belirterek, Türkiye'de futbol turizm şehirlerinin sayısını artırmak istediklerini söyledi.Winter League Convention 2023 Antalya'da başladı. 9-12 Ocak tarihleri arasında devam edecek organizasyonun açılışına, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, eski hakem ve hakem eğitmeni Cüneyt Çakır, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve çok sayıda sporcu ile antrenör katıldı.'DÜNYANIN EN POPÜLER SPOR DALI ŞÜPHESİZ Kİ FUTBOL'Hem ulusal hem uluslararası spor profesyonellerini bir araya getiren bu etkinliğin ana paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ileten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünyanın en popüler spor dalı şüphesiz ki futbol ve futbolu günümüzde, sadece bir spor olarak tanımlamak yeterli değil. Milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile futbol, endüstriyel bir iş koluna dönüştü. Bu sayede futbolun, hem ülke ekonomisine hem de şehirlerin ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı" dedi.'ÜLKEMİZİN TANITIMINA DA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'Ülkelerin artık turizm hedeflerini belirlerken futbol turizmine büyük ağırlık vermeye başladığına dikkati çeken Büyükekşi, "Bir futbol karşılaşmasını izlemek için yurt dışından ve yurt içinden gelen taraftarlar, basın mensupları, sadece ulaşım ve konaklama harcamaları yapmıyor. Aynı zamanda alışveriş yapıyor. Müzelerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizi ziyaret ediyor. Türk mutfağının lezzetini tadıyor. İnsanımızın misafirperverliğini görüyor. Bu sayede futbol, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Ancak biz bu verileri tam olarak göremiyoruz. Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var; ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye'ye gelen takımların yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.'ANTALYA FIFA STANDARTLARINDAKİ 200 FUTBOL SAHASI İLE 500 TAKIMI AYNI ANDA AĞIRLAMA KAPASİTESİNE ULAŞTI'Antalya'nın turizm için ölü sezon kabul edilen kış aylarında bile, elverişli iklimi ve tesisleriyle futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "1990'lı yıllarda yurt içinden sadece 25 takım Antalya'da kamp yapıyordu. Bugün dünyanın dört bir köşesinden 1500'e yakın takım kamp yapabiliyor. Ayrıca sahip olduğu FIFA standartlarındaki 200 futbol sahası ile 500 takımı aynı anda ağırlama kapasitesine ulaştı. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yine birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu. Bu takımlardan Napoli, Crystal Palace, Hull City, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor düzenlenen Winter futbol turnuvalarında mücadele etti. Dostluk ortamında birbirleriyle yakın ilişkiler geliştirdiler. Hoşnut bir şekilde evlerine geri döndüler" dedi.'FUTBOL TURİZMİ ŞEHİRLERİNİN SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'TFF olarak Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istediklerini belirten Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bolu, Erzurum, Afyon, Kayseri Erciyes, Erzurum ve Kapodokya'da mevcut tesislerin sayısı ve kalitesi artırılarak futbol turizmine kazandırılabilir. Yapılacak bu tesisler, futbolumuzun geleceği olan altyapılarımız için de kullanılarak, hem kulüplerimiz hem de milli takımlarımız için genç futbolcuların yetişmesine imkan sağlayabilir."'ALT YAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Futbol Akademisi Projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem ülkemizdeki kulüplerin hem de Avrupa'nın en önemli liglerinin takımlarının ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerle ülkemize uygun melez bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Hollanda'ya gidiyoruz. Yurtiçinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş futbol kulüplerini ziyaret ettik. Bugün öğleden sonra da Alanyaspor'a altyapı ziyareti gerçekleştireceğiz" dedi.'ALTYAPI ANTRENÖR EĞİTİMİNE BAŞLAYACAĞIZ'Altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacakları projede, gelecek sezon Süper Lig'e, ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig'e akademi zorunluluğu getireceklerini dile getiren Büyükekşi, bazı kulüplerin tesis olarak çok iyi sevideyken bazı kulüplerin tesislerinin ise yeterli olmadığını söyledi. Büyükekşi, "Tüm kulüplerimizi tesis olarak birbirine yakın bir seviyeye getirmek istiyoruz. Yetenekli ve başarılı futbolcular yetiştirecek hale getirerek, kendi öz kaynaklarına eğilmelerini amaçlıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, her yıl hem kulüplerimizin A takımlarına en az iki futbolcu kazandırmayı, hem de milli takımlara her yaş kategorisinde geniş futbolcu havuzu oluşturmayı sağlarsak futbolumuzun gelişiminin önünü açmış olacağız. Futbol Akademisi projesi ile yüksek paralar ödeyerek yapılan yabancı futbolcu transferine bağlı geçici başarılar yerine, kendi yetiştirdiği futbolcusu ile başarılar kazanan ve oyuncuları yüksek katma değer ile yurt dışına transfer ederek büyük ekonomik gelir sağlayan, sürdürülebilir bir futbol modeli oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.'EN ÇOK ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜMÜZ KONU KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ FUTBOLA KAZANDIRILMASI'TFF olarak göreve geldiklerinden bu yana en çok üzerine düştükleri konuların başında kadın ve kız çocuklarının futbola kazandırılması olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, konuşmasını şöyle tamamladı:"FIFA'nın hedefi 2026 yılına kadar 60 milyon kadının ve kız çocuğunun futbol oynamasını sağlamak. UEFA'nın araştırmasına göre, Avrupa'da 144 milyon kadın taraftar var. 2033 yılında bu sayının 328 milyon olması bekleniyor. Türkiye'de 5-19 yaş arasında 11 milyon kız çocuğumuz var. Biraz önce açıkladığım strateji çalışmamızla birlikte hem kadınlarımız hem kız çocuklarımız için bir hedef belirleyeceğiz. Yine aynı şekilde, maçların fair play ruhuyla oynanmasını teşvik ederek stadyumlardaki kadın ve kız çocuklarımızın da sayısını artıracağız."4 gün boyunca 30'un üzerinde panel yapacaklarını kaydeden Winterleague Kurucu Başkanı Behiç Kaya ise 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyledi. Antalyaspor ev sahipliğinde organizasyonun ikincisinin düzenlendiğini kaydeden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Her zaman altını çizdiğimiz gibi, Antalyaspor bir spor kulübünden çok daha fazlası. Bizler, kentimize ve ülkemize değer katacak her projenin gönüllü neferiyiz. Antalyaspor, spor turizmine, ülke ekonomisine, futbolumuzun gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığımız Winter league düşüncesi ortaya çıktığı ilk günden itibaren heyecanla bu fikre dört elle sarıldı. Türk sporuna ve Türk futboluna yön veren en önemli kurumların ve isimlerin dikkatini çekerek yanımızda gördük. Bu da bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en büyük göstergesi" dedi. Açılış konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Salondan detay-Protokol üyeleri detay-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşma-Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin konuşma-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-01-09 11:19:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.