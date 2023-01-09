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Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü için destek çağrısı (2)

DHA

Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü için destek çağrısı (2)


ANTALYA DEKLARASYONU KABUL EDİLECEK
TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, APA'nın 13'üncü Genel Kurul Toplantısı açılış programının ardından gazetecilere konuştu. Şentop, Genel Kurul'da çevreden sağlığa, parlamentolar arası iş birliğinden sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kadar uzanan geniş bir çerçevede bölgeyi ilgilendiren konuları kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydetti. Bu başlıklarda hazırlanan 9 karar tasarısını görüşüp, kabul edeceklerini açıklayan Şentop, toplantı sonunda ayrıca APA'nın küresel ve bölgesel meselelere dair vizyonunu ortaya koyan Antalya Deklarasyonu'nun kabul edileceğini söyledi. 
'SORUNLARIMIZ ORTAK'
Bugün dünya üzerinde yaşanan sınamalar, belirsizlik ve çalkantıların Asya coğrafyasını derinden etkilediğini anlatan Şentop, "Günümüz küresel dünyasında sorunlar da küresel nitelikte. Terörizm, aşırıcı eğilimler, sınır ihtilafları, bölgesel buhranlar, yasadışı göç, kalkınma sorunları, yoksulluk, insani krizler, çevre felaketleri gündemin değişmez maddeleri haline geldi. Türkiye, ulusal güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri hukuk devleti temelinde kararlılıkla alırken; küresel düzeyde güvenlik ve istikrar sağlanması için uluslararası alanda da gayret göstermektedir. APA, üye ülkelerin özellikleri ve ortak sorunları zaviyesinden bakıldığında, küresel sorunlara yönelik ortak hareket imkanlarının ele alınabileceği uygun platformlardan birini oluşturmaktadır. Sorunlarımız ortak. Bu nedenle, bir araya gelerek iş birliği içinde samimiyetle çözüm aramamız her zamankinden daha fazla önem taşıyor" dedi.
'ASYA, YENİDEN DÜNYANIN AĞIRLIK MERKEZİ'
Asya coğrafyasının yeniden dünyanın ağırlık merkezi haline geldiği tarihsel bir süreç yaşandığını belirten Şentop, giderek artan ekonomik ağırlığı ve dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 3'ünü içeren demografik önemiyle Asya coğrafyasındaki gelişmelerin artık dünya gündemini belirlediğini kaydetti. Salgının olumsuz etkilerinin tüm dünyada halen hissedildiği bu dönemde, yeni iş birliği alanları tespit etmek ve mevcuttaki potansiyeli tam olarak değerlendirmenin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi'miz kapsamında kıta ülkeleriyle iş birliğimizi gerek ikili düzeyde gerek bölgesel kuruluşlar bünyesinde geliştirmekteyiz. Bu minvalde, APA ile ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve ortak irade gösterilmesine de çok boyutlu dış politikamız açısından özel önem atfediyoruz. Dış politikamıza ilişkin önceliklerimizi ve hassasiyetlerimizi, başta Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere yönelik yaklaşımımızı, teröre karşı yürüttüğümüz amansız mücadelede haklı duruşumuzu anlatarak çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladım" dedi. 
NOBEL ÇAĞRISINI TEKRARLADI
Rusya Ukrayna savaşının sebeb olduğu bölgesel ve küresel krizleri çözme çabalarının meyvelerini verdiğini de dile getiren Şentop, "Şüphesiz bu konuda en büyük pay; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu münasebetle ben de zatıalilerini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştim. Bu önerimi destekleyerek Nobel Komitesi'ne bir mektup yazan Pakistan Senatosu Başkanı dostum Muhammed Sadık Sanjrani'ye de buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Uluslararası meselelere bizim gibi bakan diğer ülkelerden gelen dostlarımızdan da desteklerini beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha dile getirmek isterim" diye konuştu.
AZERBAYCAN SORUNU
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın Fransa'ya yönelik eleştirisine ilişkin de Şentop, şöyle dedi: 
"Azerbaycan'ın vatan topraklarını kurtarma için mücadele başlattığı 2020 yılında da bizzat Azerbaycan'ı ziyaret ederek ve sivillere karşı Ermenistan'ın attığı füzelerle ilgili Gence'de bizzat bulanmak suretiyle de Türkiye olarak desteğimizi çok açık ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız da bunu çok açık şekilde ortaya koydu. Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın haklı olduğunu uluslararası hukuk nezdinde çok net ifade ettik ve aynı zamanda buradaki sorunun bölgesel bir barışı tehdit eden soruna dönüşmesini de engellemek gerektiğini ifade ettik. Sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı içerisinde Minsk Grubu kurulmuştu. Fransa da bu grubun içerisinde. 30 yıldır bu sorunun çözümü için kılını kıpırdatmayan, hiçbir adım atmayan ülkelerin artık sorunun çözüm aşamasına geldiği bir noktada sadece taraflar arasında barış ve antlaşmaya katkı yapmaları gerekir. Bunun dışındaki yaklaşımların taraflı, bölge barışına zararı olacak yaklaşımlar olacağını düşünüyoruz. Bunların bir faydası da yok, sadece söylem düzeyinde kendi kamuoylarına hitap etmek için yapılmış birtakım çalışmalar. Biz bütün ülkelerin ortadaki sorunu doğru şekilde teşhis etmelerini ve bunun çözümü için gayret göstermelerini istiyoruz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-01-09 13:29:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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