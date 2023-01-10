Nuri Şahin: Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nuri Şahin: Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak

DHA

Nuri Şahin: Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak


Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, futbolculuğunda kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını teknik direktör olarak elde etmeyi hayal ettiğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri 'ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri' adlı etkinlikte Antalyalılarla buluşturdu. Organizasyonun ilki Antalyaspor iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşta babasını kaybettiğini anlattı. Ekonomik zorluklarla geçirdiği eğitim hayatında meslek lisesine kayıt yaptırdığını aktaran Başkan Böcek, sonrasında 1975 yılında aldığı piyango biletinden 10 bin lira kazandığını ifade etti. Başkan Böcek, sinema makinesi satın aldığını ve okullarda film oynattığını belirtti.
Çiftçiliğe de devam ettiğini belirten Başkan Böcek, sonrasında Antalya-Kemer hattında otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi. Daha sonra meclis üyeliği teklif edildiğini kaydeden Başkan Böcek, yer alacağı partiyi bilmeden teklifi kabul edip Anavatan Partisi'ne kayıt yaptırdığını anlattı. Son sırada yer aldığı meclis üyeliğini kazanamadığını dile getiren Başkan Böcek, Mesut Yılmaz ile Antalya'ya bir araya geldiğinde babasının kendisiyle gurur duyacağı düşüncesiyle ağladığını belirtti. Gençlere 'hayallerinizden vazgeçmeyin' çağrısı yapan Başkan Böcek, "Benim doğup büyüdüğüm yere belediye başkanı olmak hayalim vardı. 5 yıllık süreçte iktidar partisinin ilçe başkanıydım. Gazipaşa'dan Kaş'a koştuk. Güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz. Sağlıkla ilgili başıma gelmeyen kalmadı. Vefa çok önemlidir" dedi.
Türkiye'nin 5'inci büyük nüfusuna sahip Antalya'da büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet ettiğini ifade eden Başkan Böcek, "Bütün insanları sevmeye devam edin. Hedefinizden geri durmayın. Olmadı diye üzülmeyin. Hep hedefiniz olmalı. Ailenize aile büyüklerinize övüneceği şeyler bırakılmalı" diye konuştu.
NURİ ŞAHİN: DEDEMLE PASLAŞIRKEN FUTBOL HİKAYEM BAŞLADI
Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kendisiyle aynı adı yaşayan dedesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. 4 yaşında futbola başladığını aktaran Şahin, "Abimi idmandan almaya gittiğimizde dedemle paslaşırken futbol hikayem başladı. Beni ilk futbola yazdıran dedem. 2000'de dedem kanserden vefat etti. Dedem, babama 'bu çocuk ne istiyorsa yapılacak. Vasiyetim, okuyacaksa okusun, futbolcu olacaksa olsun' dedi. 2 ay sonra Dortmund'da futbola başladım. Hayatımdaki çok şeyi 'dedem ne yapardı, ne isterdi' diye düşündüm" dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜK HAYALİM"
Antalyaspor'da stadın taraftarla dolması hayaline ulaştığını aktaran Şahin, Antalyaspor ile Şampiyonlar Ligi oynamayı hayal ettiğini kaydetti. Şahin, "Kariyerimde sakatlığım çok oldu. En büyük hayalim, Real Madrid'e transfer oldum. İlk idmanımda sakatlandım. Şampiyonlar Ligi benim en büyük hayalim. Hala gerçekleştiremedim. Şampiyonlar Ligi için Nuri Şahin, teknik direktör olarak elinden gelen her şeyi yapmak zorunda. Çünkü o benim hayalim. Teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hayalim" diye konuştu. Hatayspor maçında 1 puan kazanılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, taktiksel yanlışlık yaptığı için kendisinin üzüntü yaşadığını söyledi.
ÇETİN: DÜNYADA TAKİP EDİLİR TAKIM HALİNE GELDİK
Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, çocukluğunun Antalyaspor maçlarında tribünde geçtiğini anlattı. Antalyaspor'un sportif ve mali açıdan başarısının istikrarlı olması gerektiğini vurgulayan Çetin, asıl başarının da şehrin sokaklarının kırmızı beyaza boyanması ve çocuklarının Antalyaspor'u desteklemesiyle gerçekleşeceğini söyledi. Antalyaspor'da yönetim kurulu üyeleriyle, takımın en önemli oyuncusu Nuri Şahin'in futbolu bırakıp teknik direktör olmasıyla en cesur kararı aldıklarını dile getiren Çetin, bu kararla dünyada takip edilir takım haline geldiklerini söyledi.
YENİÇERİ: AKRABALARIMIN 'KIZ ÇOCUĞU ŞORT GİYMEZ, FUTBOL OYNAMAZ' SÖYLEMİ
Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve milli futbolcu Berna Yeniçeri, 9 yaşından itibaren lisanslı futbol oynayan Yörük kızı olduğunu belirtti. 'Kız çocuğu şort giymez, futbol oynamaz' söyleminden dolayı futbolcu olmasının akrabaları tarafından desteklenmediğini anlatan Yeniçeri, küçük bir yalan sayesinde futbola başladığını belirtti. Babasının seçmelere götürdüğünü dile getiren Yeniçeri, 9 yaşındaki sporcuların yer aldığı seçmelerde yaşının 8 olduğunu belirterek katıldığını ve seçildikten sonra, yaşının küçük olmasına rağmen kabul edildiğini söyledi. 12 yıldır farklı yaşlarda milli takımda yer aldığını kaydeden Yeniçeri, 82 milli maçta forma giydiğini ve çok sayıda şampiyonluk yaşayıp, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Erkek lisesinde öğretmenlik yaptığını anlatan Yeniçeri, başarılarıyla gençlere ilham olduğunu belirtti.
BALABAN: 'SİZDEN GÜREŞÇİ OLMAZ' DEDİLER
Başpehlivan İsmail Balaban da çiftçilikle uğraşan ailesinin 4 çocuğundan biri olduğunu ve ikiziyle güreşe başladıklarını kaydetti. Ailesinin ekonomik durumundan dolayı liseyi okumadan, tarla ve bahçelerde çalışmaya başladıklarını dile getiren Balaban, tanıdıklarının yönlendirmesiyle geç yaşta da olsa spora başladıklarını söyledi. Güreşte 'ikiz başpehlivanlar' olarak tarihe geçme hayali kurduklarını aktaran Balaban, 'Sizden güreşçi olmaz' şeklinde eleştiri aldıklarını anlattı. Hedeflerine ulaşmak ve 'başaramadılar' dedirtmemek için çok çalıştıklarını dile getiren Balaban, 2013'te birinci olduktan sonra 2014 yılında finalde kaybetmenin kendisini çok üzdüğünü belirtti. Bu süreçte eğitim hayatına da devam ettiğini kaydeden Balaban, ata sporu yağlı güreşi daha fazla kişiye tanıtmayı amaçladığını vurguladı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve milli futbolcu Didem Karagenç, 11 yaşında anne ve babasının desteğiyle futbola başladığını anlattı. Milli takım formasını 110 maçta giydiğini ve kaptanlık yaptığını dile getiren Karagenç, küçükken tuttuğu Beşiktaş'ta 8 yıldır oynadığını kaydetti. İlerleyen yıllarda teknik direktör olmayı hayal ettiğini aktaran Yeniçeri, çocuklara ilham olmayı istediğini söyledi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Oyuncusu ve Menajeri Jessica Çarmıklı, spora başladığı dönemde ABD'de futbolun kadın sporu olarak algılandığını ve kadın futbolcuların meşhur olduğunu anlattı. Türkiye'ye geldiğinde futbola bakışın farklı olduğunu anladığını dile getiren Çarmıklı, başarı için fiziksel ve mental anlamda sporcuların güçlü olması gerektiğini belirtti. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-01-10 17:43:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

APA Türk Grubu Başkanı Erdoğan, "APA 13. Genel Kurulu"nun kapanışında konuştu:
YEREL HABERLER APA Türk Grubu Başkanı Erdoğan, "APA 13. Genel ...
Antalya'da "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri" ...
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları sektörü Antalya'da buluşacak
YEREL HABERLER Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram ...
Antalya ve çevre illerde cezaevleri için "Kitap İyileştirir" kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde cezaevleri için "Kitap ...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AGC'de kutlandı
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AGC'de kutlandı
Belediye Başkanı Esen öğrencilere geri dönüşümü anlattı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Esen öğrencilere geri dönüşümü ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddet ve tacizi önlemeye yönelik protokol imzaladı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddet ve ...
Başkan Böcek, Kuveyt Büyükelçisi Alenzi'yi misafir etti
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Kuveyt Büyükelçisi Alenzi'yi misafir ...
Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitim ve öğretimin 177. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitim ve öğretimin ...
Çevreci Komşu Kart'ta 2022 şampiyonu Konuksever Mahallesi oldu
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart'ta 2022 şampiyonu Konuksever ...
BİLİMFEST'te 68 proje yarışacak
YEREL HABERLER BİLİMFEST'te 68 proje yarışacak
Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücü, 108 kilometre hızla gidiyormuş
YEREL HABERLER Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücü, 108 ...
Büyükşehirin sosyal tesisi 1810 hasta ve yakınını ağırladı
YEREL HABERLER Büyükşehirin sosyal tesisi 1810 hasta ve yakınını ...
Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı
Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan ...
(Görüntülü)2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ SKUTER KAZASINDA İLK DURUŞMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ SKUTER KAZASINDA İLK ...
(Görüntülü) AĞABEYİNİ TÜFEKLE VURAN SANIĞA 16 YIL HAPİS İSTEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞABEYİNİ TÜFEKLE VURAN SANIĞA 16 YIL ...
(Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP&#039;TAN 6 ÜLKENİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME
YEREL HABERLER (Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 6 ÜLKENİN ...
Ağabeyini tüfekle vuran sanığa 16 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Ağabeyini tüfekle vuran sanığa 16 yıl hapis istemi
(Görüntülü) MİDE FITIĞI NEDENİYLE YEMEKLERİN TADINI BİLE UNUTAN AŞÇI, ANTALYA&#039;DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİDE FITIĞI NEDENİYLE YEMEKLERİN TADINI ...
TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle görüşme/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle ...
TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle görüşme
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle ...
APA 13. Genel Kurulu'nda ikinci gün oturumları başladı
YEREL HABERLER APA 13. Genel Kurulu'nda ikinci gün oturumları ...
APA 13. Genel Kurulu'nda zeytin fidanlarıyla "barış" mesajı verildi
YEREL HABERLER APA 13. Genel Kurulu'nda zeytin fidanlarıyla "barış" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.