Nuri Şahin: Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak



Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, futbolculuğunda kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını teknik direktör olarak elde etmeyi hayal ettiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri 'ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri' adlı etkinlikte Antalyalılarla buluşturdu. Organizasyonun ilki Antalyaspor iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşta babasını kaybettiğini anlattı. Ekonomik zorluklarla geçirdiği eğitim hayatında meslek lisesine kayıt yaptırdığını aktaran Başkan Böcek, sonrasında 1975 yılında aldığı piyango biletinden 10 bin lira kazandığını ifade etti. Başkan Böcek, sinema makinesi satın aldığını ve okullarda film oynattığını belirtti.

Çiftçiliğe de devam ettiğini belirten Başkan Böcek, sonrasında Antalya-Kemer hattında otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi. Daha sonra meclis üyeliği teklif edildiğini kaydeden Başkan Böcek, yer alacağı partiyi bilmeden teklifi kabul edip Anavatan Partisi'ne kayıt yaptırdığını anlattı. Son sırada yer aldığı meclis üyeliğini kazanamadığını dile getiren Başkan Böcek, Mesut Yılmaz ile Antalya'ya bir araya geldiğinde babasının kendisiyle gurur duyacağı düşüncesiyle ağladığını belirtti. Gençlere 'hayallerinizden vazgeçmeyin' çağrısı yapan Başkan Böcek, "Benim doğup büyüdüğüm yere belediye başkanı olmak hayalim vardı. 5 yıllık süreçte iktidar partisinin ilçe başkanıydım. Gazipaşa'dan Kaş'a koştuk. Güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz. Sağlıkla ilgili başıma gelmeyen kalmadı. Vefa çok önemlidir" dedi.

Türkiye'nin 5'inci büyük nüfusuna sahip Antalya'da büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet ettiğini ifade eden Başkan Böcek, "Bütün insanları sevmeye devam edin. Hedefinizden geri durmayın. Olmadı diye üzülmeyin. Hep hedefiniz olmalı. Ailenize aile büyüklerinize övüneceği şeyler bırakılmalı" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: DEDEMLE PASLAŞIRKEN FUTBOL HİKAYEM BAŞLADI

Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kendisiyle aynı adı yaşayan dedesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. 4 yaşında futbola başladığını aktaran Şahin, "Abimi idmandan almaya gittiğimizde dedemle paslaşırken futbol hikayem başladı. Beni ilk futbola yazdıran dedem. 2000'de dedem kanserden vefat etti. Dedem, babama 'bu çocuk ne istiyorsa yapılacak. Vasiyetim, okuyacaksa okusun, futbolcu olacaksa olsun' dedi. 2 ay sonra Dortmund'da futbola başladım. Hayatımdaki çok şeyi 'dedem ne yapardı, ne isterdi' diye düşündüm" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜK HAYALİM"

Antalyaspor'da stadın taraftarla dolması hayaline ulaştığını aktaran Şahin, Antalyaspor ile Şampiyonlar Ligi oynamayı hayal ettiğini kaydetti. Şahin, "Kariyerimde sakatlığım çok oldu. En büyük hayalim, Real Madrid'e transfer oldum. İlk idmanımda sakatlandım. Şampiyonlar Ligi benim en büyük hayalim. Hala gerçekleştiremedim. Şampiyonlar Ligi için Nuri Şahin, teknik direktör olarak elinden gelen her şeyi yapmak zorunda. Çünkü o benim hayalim. Teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hayalim" diye konuştu. Hatayspor maçında 1 puan kazanılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, taktiksel yanlışlık yaptığı için kendisinin üzüntü yaşadığını söyledi.

ÇETİN: DÜNYADA TAKİP EDİLİR TAKIM HALİNE GELDİK

Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, çocukluğunun Antalyaspor maçlarında tribünde geçtiğini anlattı. Antalyaspor'un sportif ve mali açıdan başarısının istikrarlı olması gerektiğini vurgulayan Çetin, asıl başarının da şehrin sokaklarının kırmızı beyaza boyanması ve çocuklarının Antalyaspor'u desteklemesiyle gerçekleşeceğini söyledi. Antalyaspor'da yönetim kurulu üyeleriyle, takımın en önemli oyuncusu Nuri Şahin'in futbolu bırakıp teknik direktör olmasıyla en cesur kararı aldıklarını dile getiren Çetin, bu kararla dünyada takip edilir takım haline geldiklerini söyledi.

YENİÇERİ: AKRABALARIMIN 'KIZ ÇOCUĞU ŞORT GİYMEZ, FUTBOL OYNAMAZ' SÖYLEMİ

Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve milli futbolcu Berna Yeniçeri, 9 yaşından itibaren lisanslı futbol oynayan Yörük kızı olduğunu belirtti. 'Kız çocuğu şort giymez, futbol oynamaz' söyleminden dolayı futbolcu olmasının akrabaları tarafından desteklenmediğini anlatan Yeniçeri, küçük bir yalan sayesinde futbola başladığını belirtti. Babasının seçmelere götürdüğünü dile getiren Yeniçeri, 9 yaşındaki sporcuların yer aldığı seçmelerde yaşının 8 olduğunu belirterek katıldığını ve seçildikten sonra, yaşının küçük olmasına rağmen kabul edildiğini söyledi. 12 yıldır farklı yaşlarda milli takımda yer aldığını kaydeden Yeniçeri, 82 milli maçta forma giydiğini ve çok sayıda şampiyonluk yaşayıp, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Erkek lisesinde öğretmenlik yaptığını anlatan Yeniçeri, başarılarıyla gençlere ilham olduğunu belirtti.

BALABAN: 'SİZDEN GÜREŞÇİ OLMAZ' DEDİLER

Başpehlivan İsmail Balaban da çiftçilikle uğraşan ailesinin 4 çocuğundan biri olduğunu ve ikiziyle güreşe başladıklarını kaydetti. Ailesinin ekonomik durumundan dolayı liseyi okumadan, tarla ve bahçelerde çalışmaya başladıklarını dile getiren Balaban, tanıdıklarının yönlendirmesiyle geç yaşta da olsa spora başladıklarını söyledi. Güreşte 'ikiz başpehlivanlar' olarak tarihe geçme hayali kurduklarını aktaran Balaban, 'Sizden güreşçi olmaz' şeklinde eleştiri aldıklarını anlattı. Hedeflerine ulaşmak ve 'başaramadılar' dedirtmemek için çok çalıştıklarını dile getiren Balaban, 2013'te birinci olduktan sonra 2014 yılında finalde kaybetmenin kendisini çok üzdüğünü belirtti. Bu süreçte eğitim hayatına da devam ettiğini kaydeden Balaban, ata sporu yağlı güreşi daha fazla kişiye tanıtmayı amaçladığını vurguladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve milli futbolcu Didem Karagenç, 11 yaşında anne ve babasının desteğiyle futbola başladığını anlattı. Milli takım formasını 110 maçta giydiğini ve kaptanlık yaptığını dile getiren Karagenç, küçükken tuttuğu Beşiktaş'ta 8 yıldır oynadığını kaydetti. İlerleyen yıllarda teknik direktör olmayı hayal ettiğini aktaran Yeniçeri, çocuklara ilham olmayı istediğini söyledi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Oyuncusu ve Menajeri Jessica Çarmıklı, spora başladığı dönemde ABD'de futbolun kadın sporu olarak algılandığını ve kadın futbolcuların meşhur olduğunu anlattı. Türkiye'ye geldiğinde futbola bakışın farklı olduğunu anladığını dile getiren Çarmıklı, başarı için fiziksel ve mental anlamda sporcuların güçlü olması gerektiğini belirtti. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-01-10 17:43:20



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