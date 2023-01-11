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Kemer'e 2022'de nüfusunun 87 katı ziyaretçi

DHA

Kemer'e 2022'de nüfusunun 87 katı ziyaretçi


Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, geçen yıl nüfusunun 87 katı misafir ağırlandı. 46 bin nüfuslu Kemer'i, 2022'de 4 milyon kişi ziyaret etti.
Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya Kemer'de, 2022'de 3 milyon 5 bin 32 kişi konakladı; günübirlik, çadır, karavan turizmiyle ilçeyi ziyaret edenlerin sayısı ise 4 milyonun üzerine çıktı. Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, 2022 yılına Rusya- Ukrayna savaşıyla başlayan turizm sezonunu 4 milyon rakamıyla bitirmenin değerine işaret ederek, "Kemer, 2022 yılına zor bir süreçte girdi. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşından kaynaklı turizm 2 ay kadar geç başladı ancak umulanın çok aksine çok iyi bir sezonla noktayı koyduk. Kemer'de toplamda 3 milyon 5 bin 32 misafirimizi ağırladık. Bu, gece konaklayanlar sayısı anlamında. Günübirlik sayılar, karavan için gelenler ve benzeri misafirlerimizi de dahil edersek 4 milyonun üzerinde misafir ağırladık, diyebiliriz. Kemer'in resmi nüfusu 46 bin, ağırladığı kişi sayısı ise 4 milyonun üzerinde. Böyle olduğunda Kemer, aslında Türkiye'nin 922 ilçesi içerisinde en nadide ilçelerden biri" dedi.
MALDİVLER'DEN 5 BİN ÜZERİNDE TURİST 
2022 ile ilgili detaylar vererek, 2023'ü değerlendiren Kaymakam Çam, şöyle konuştu:
"Bu sene özellikle bizi mutlu kılan husus şu oldu; sadece belirli destinasyonlardan değil dünyanın çok farklı ülkelerinden misafir ağırladık. Burada özellikle bazı dikkat çeken misafirlerimiz oldu. İlk 4 sıralamayı vermek gerekirse en fazla Rus turistleri ağırladık. Daha sonra yerli turistlerimizi, Alman turistler ve Kazakistanlı misafirlerimizi ağırladık. Enteresandır, 5 binin üzerinde Maldivler'den misafir ağırladık. Bu, şunu gösteriyor; hem Antalya hem de Antalya'nın göz bebeği olan Kemer gerçekten de dünyanın bütün coğrafyalarına hitap ediyor. Bütün coğrafyalarından kendisine misafir çekiyor. 2023'te de hedefimiz bu sayıları çok daha yükseğe çıkarabilmek."
BAŞKAN TOPALOĞLU: KEMER 2023'TE ALTIN YILI YAŞAYACAK
Son yıllarda pandemi ardından savaş nedeniyle turizmciler ile turizm kentlerinin zorlandığını belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise 2022 yılında nefes aldıklarını söyleyerek, "2020 ve 2021 yılında pandemi vardı. Çok kırılgan sezonlar geçti. 2022 savaşla başladı ama haziran ayından itibaren toparladı ve çok güzel bir sezon yaşadık. İnanılmaz bir sezon oldu hatta bizler de inanamadık. Artık biz çerçevemizi açtık, genişlettik ve tüm ülkelere kucağımızı açtık. Karavancıları ve günübirlikçileri de sayarsak 4 milyon misafir ağırladık. Sadece konaklayanları söyleyecek olursak 3 milyon turist ağırladık. Bu da gerçekten çok iyi bir rakam. Şu anda 2023 yılı çok iyi gözüküyor, inşallah bir şey olmaz ve bu yıl altın yılımızı yaşayacağız turizmde" dedi.
Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise 2022'ye zor giriş yaptıklarını belirterek, "Malum Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı. Haziran itibarıyla ciddi bir ivme kazandı turizm. Sayılar anlamında da bunu görebiliyoruz. 2019'dan sonra nefes aldığımız bir yıl, diyebiliriz. İşin gelir ve pax (kişi sayısı) tarafı iyi geçti. Tabi gider tarafında Türkiye'nin şartları itibarıyla gerçi dünyada da bir enflasyon problemi var bunu göz ardı edemeyiz ama ne olursa olsun böyle zorlu bir sezonu iyi geçirdiğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.
Bu yıl için de beklentilerin yüksek olduğunu belirten Yorulmaz, "2023'te beklentimiz yüksek. Gerek bakanlığın planlamaları; zikrettiği rakamlar, tahmin ediyorum, 16-17 milyon rakamlarını geçecek Antalya. Kemer olarak biz de bundan nemamızı alacağız. Özellikle 2022'nin parlayan pazarları İngiltere ve Polonya. Kemer nezdinde de her zaman Rus pazarı birinci sırada ve domine ediyor sektörü, bunu es geçemeyiz. İkinci sırada Almanya aynı şekilde. İç pazarımız zaten var ama yabancı turist anlamında Almanya, Rusya başı çeker. Kötü gün dostu iç pazar malumunuz dolayısıyla böyle iyi bir sezon beklentimiz var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2023-01-11 10:04:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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