2022'nin 1 numaralı krizi 'su', 2023'ü kuraklık bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022'nin 1 numaralı krizi 'su', 2023'ü kuraklık bekliyor

DHA

2022'nin 1 numaralı krizi 'su', 2023'ü kuraklık bekliyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, 2022'nin bir numaralı krizinin 'su sorunu' olduğunu belirterek, 2023 yılı için de 'kuraklık' sorununa dikkat çekti. Türkiye'de kullanılabilir su miktarının 2 yılda 112 milyardan 100 milyar metreküpe gerilediğini açıklayan Dr. Kesici, Dünya Su Stresi Haritası'na göre Türkiye'nin 2040'a gelindiğinde su kıtlığı çekecek ülkelerden biri olacağı uyarısında bulundu.
TTKD bilim danışmanı emekli öğretim üyesi hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, geride kalan 2022 yılının bir numaralı krizinin, su sorunu olduğunu belirtti. Dr. Erol Kesici, yapılan hataların bedelinin çok ağır olacağı, geleceğin ve gerçek zenginliğin belirleyicisinin su olduğunu vurguladı. Su varsa, hayatın da var olabileceğini kaydeden Dr. Kesici, dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiğini, birçok ülkede çeşme suyu dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığını açıkladı.
2040'TA TÜRKİYE EN RİSKLİ İKİNCİ KATEGORİDE
Türkiye topraklarının yarısında, aşırı yüksek ya da yüksek derecede su sıkıntısı görüldüğünü anlatan Dr. Kesici, "Dünya Su Stresi Haritası'na (WRI) göre, 2040 yılına gelindiğinde ülkemizin su kıtlığı çekecek ve iklim krizinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olacağı belirtilmektedir. Ayrıca ülkemiz yer altı sularının çok ciddi risk altında olduğu ve kuraklığı çok şiddetli şekilde yaşayacağı da belirtilmektedir. Su sorununda 17 ülkenin 'aşırı yüksek derecede' gösterildiği dünya ülkeleri arasında Türkiye 27'nci sırada, 'yüksek derecede' en riskli ikinci kategoride" dedi.
SU MİKTARI 100 MİLYAR METREKÜPE GERİLEDİ
Yer altı suyunun azalmasının, tarımsal üretimin geleceği için kuraklıkla birlikte yıkıcı sinerjik bir etki yaratacağına dikkat çeken Dr. Kesici, "Ülkemizde 2020 yılında 112 milyar metreküp olan kullanılabilir su miktarı 100 milyar metreküpe geriledi. Bu suyun yaklaşık 46 milyar metreküpü sulamada, 15 milyar metreküpü içme-kullanma ve sanayide olmak üzere, 61 milyar metreküpü sektörler bazında kullanılıyor. Son 20 yılda ülkemizde su tüketimi yüzde 42 oranında artmıştır" diye konuştu.
2023 VE SONRASI GEREKSİNİM DAHA DA ARTACAK 
Tarım, sanayi, evsel kullanım ihtiyaçlarının giderek arttığını dile getiren Dr. Kesici, düzensiz göçün de su gereksinimini aşırı artırdığını belirterek, "Bu nedenlerle 2023 yılı ve sonrası suya olan ihtiyacın 100 milyar metreküpün üzerinde olacağı öngörülüyor. Bu öngörüye göre, yıllık toplam su kaynaklarının tükenebileceği söylenebilir. Aşırı kuraklık nedeniyle su kaynaklarında su seviye miktarlarının adeta dip suyu haline gelmesi, birçok bölgede 100-500 metre derinlikte bile sondajla su alınamaması önemli bir göstergedir" dedi.
KİŞİ BAŞI SU MİKTARI 1000 TONA GERİLEDİ
Türkiye'de 1980'li yıllarda kişi başına düşen su miktarı 5 bin tona yakınken, 1995'ten sonra 1800 tona, son yıllarda ise 1000 bin tona kadar düştüğünü açıklayan Dr. Kesici, bu şekilde devam ettiği takdirde 1000 tonun da altına ineceği uyarısında bulundu. Göller Yöresi'nde birçok gölün yok olduğunu hatırlatan Dr. Kesici, "Bolluğunda değer verilmeyen su, yokluğunda ölümle eşdeğerdir. Örneğin anne sütünün yüzde 88'ini su oluşturur. Geleceğin ve gerçek zenginliğin belirleyicisi sudur" diye konuştu.
SU KANUNU ÖNERİSİ
Türkiye'nin gittikçe azalan ve bozulan su varlığının korunması için Su Kanunu çıkartılması gerektiğini vurgulayan Dr. Kesici, şu önerilerde bulundu:
"Türkiye'de tarımsal üretim, en yüksek su ayak izli faaliyettir. Havzalarımızın iklim, toprak ve su özelliklerine göre; toprak işleme ve iyileştirme, sulama, ürün seçme ve çeşitlendirme, tohum iyileştirme, zararlılarla mücadele, hasat kayıplarını önleme konularında geliştirilecek ileri teknikler uygulanmalıdır. Su ayak izini doğrudan olumlu etkileyecek ve su kaynaklarının korunum ve kullanım dengesini destekleyecektir. Su kaynakları, hava ve toprağın, susuz-nemsiz kalması ve aşırı kirlilik, bunlara gereksinimleri artıracaktır. Buna bağlı artışı karşılayabilmek için bu kaynakların iyi yönetilmesi, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımı zorunlu hale gelmiştir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-01-12 09:31:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor, Bodrumspor'a kiralanan Gökdeniz Bayrakdar'a başarı diledi
YEREL HABERLER Antalyaspor, Bodrumspor'a kiralanan Gökdeniz ...
Alanya'da sörf şampiyonası, istenilen dalga seviyesi oluşmayınca yapılamadı
YEREL HABERLER Alanya'da sörf şampiyonası, istenilen dalga seviyesi ...
Antalya'da bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi silahla yaralandı
Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam ...
Antalya'da derenin debisi yükselince mahsur kalan sürücü kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da derenin debisi yükselince mahsur kalan ...
(Görüntülü)DERENİN DEBİSİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DERENİN DEBİSİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDI
(Görüntülü)YAĞMUR VE FIRTINADA EKİPLER ARALIKSIZ GÖREV YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YAĞMUR VE FIRTINADA EKİPLER ARALIKSIZ ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (4)
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
Antalya'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (3)
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
(Görüntülü)MANAVGAT&#039;TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Antalya Bisiklet Turu'nda 15 ülkeden 175 sporcu pedal çevirecek
YEREL HABERLER Antalya Bisiklet Turu'nda 15 ülkeden 175 sporcu pedal ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
(Görüntülü)TAŞLI SALDIRIYA UĞRAYAN TAKSİ ŞOFÖRÜ: &#039;EMEKÇİ İNSANLARIZ, LÜTFEN BİZE ZARAR VERMEYİN&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAŞLI SALDIRIYA UĞRAYAN TAKSİ ŞOFÖRÜ: ...
Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup ...
Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti (2)
YEREL HABERLER Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup ...
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
(Görüntülü) GÖVDESİNDEN KIRILAN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÖVDESİNDEN KIRILAN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA YAĞMUR VE LODOS, HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA YAĞMUR VE LODOS, HAYATI ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA YAĞIŞ VE ŞİDDETLİ RÜZGAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA YAĞIŞ VE ŞİDDETLİ RÜZGAR

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.