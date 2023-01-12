Antalya'da metrekareye 145 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da metrekareye 145 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına

DHA

Antalya'da metrekareye 145 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına


Mehmet ÇINARTolga YILDIRIMİbrahim LALELİSemih ERSÖZLERAslı DURANRamazan SARIKAYALILevent YENİGÜNMithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da salı gecesinden bu yana etkili olan yağmurla birlikte hızı zaman zaman 120 kilometreyi geçen fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düşerken, fırtınanın hızı ise Kemer'de 122 kilometre ölçüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' kod uyarısında bulunduğu 11 ilden Antalya, salı gecesinden bu yana yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde yaşam olumsuz etkilendi.
Meteoroloji'nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114,2, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü. Son 24 saatte fırtınanın hızı ise Kemer'de 122, Konyaaltı'nda 100, Finike'de 88, kent merkezinde 82 kilometreye ulaştı.
ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE ÇIKARDI
Lara Kundu bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde ise su baskınları yaşandı. Şirinyalı Mahallesi'nde su baskını nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir okul servisindeki öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından su olmayan bölgeye kucakta taşındı.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Kent merkezinde en çok yağışın düştüğü noktalardan biri de Konyaaltı ilçesi oldu. İlçede bazı kavşaklarda oluşan su birikintilerine giren araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çekiciyle kurtarıldı. Caddelerde oluşan su birikintisinde araçlar güçlükle ilerledi. Birçok aracın plakası düştü. Bazı noktalarda su birikintisinin yüksekliği nedeniyle trafik durdu. Polis ekipleri su birikintisine girmemeleri için vatandaşları uyardı. Trafiğin durduğu noktada ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla giderleri açmaya çalıştı. Yağmura ve fırtınaya aldırmayan bir turist, Konyaaltı sahilinde spor yaptı. Dev dalgaların oluştuğu sahilde bazıları dedektörle ziynet eşyası ararken, bazıları ise dev dalgaların fotoğrafını çekti.
SAKLIKENT VE FESLİKAN YOLLARINI KAR KAPATTI
Antalya'nın en yüksek noktalarından Saklıkent Kayak Merkezi ve Feslikan Yaylası'na çıkılan yollar dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde kapandı. Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, Saklıkent Kayak Merkezi'nin olduğu bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının gece boyu devam ettiğini ve halen sürdüğünü belirterek, sabah saatlerinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi.
Saklıkent ile birlikte Feslikan Yaylası'na çıkılan ve kar nedeniyle kapanan yollarda gece belediyeye ait ekipler, iki bölgede karla kapanan yolları trafiğe yeniden açtı. Ekiplerin saat 04.00'e kadar çalışmalarını sürdürdüğü, sabah saatlerinden itibaren de kar yağışı etkili olan alanlarda yolların kapanmaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
4 UÇAK GERİ DÖNDÜ
Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya Uluslararası Havalimanı´nın açık olduğunu söyledi. İptal edilen uçuş olmadığını belirten Seyitoğlu, "Şu an pistlerimiz normal seviyede çalışıyor. Şiddetli yağış, fırtına ve şimşek çakmaları nedeniyle dün gece 4 civarında uçak Antalya Havalimanı'na iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı" dedi. Seyitoğlu, inemeyen uçakların şimşek çarpmalarına maruz kaldığını, havalimanında pistler açık olmasına rağmen kendi istekleri doğrultusunda inişlerini iptal ettiklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A.Ş., kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle, raylı sistem seferlerinde aksamalar yaşanabildiği duyurusunda bulundu. Yapılan uyarıda, "Yolcularımızın dikkatine, hava muhalefeti sebebiyle raylı sistem seferlerimizde duraklamalar ve gecikmeler yaşanabilmektedir" denildi.
KUMLUCA'NIN YAYLA BÖLGESİNDE KAR
Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Salı öğleden sonra başlayan yağmur, çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, "Dün akşam Söğüt Cuması Yaylası'nda kar yağışı başladı. Çok mutlu olduk. Ocak ayı yarı oldu. Toroslarda hala kar yoktu. Kar demek, su demek. Kar demek, bereket demek. Yaklaşık 5 santim kar yağdı. İnşallah gerisi gelir" dedi.
Diğer yandan Elmalı ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
KEMER'DE KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ
Şiddetli yağış ve fırtına, Kemer'de hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi, yola kaya parçaları düştü. Kemer Belediyesi fen işleri, temizlik, park ve bahçeler müdürlükleri ekipleri, Kesme Boğazı mevkisinde dağdan yola düşen kaya parçalarını kaldırarak kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. İlçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle tıkanan mazgalların temizliği de yapıldı. Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, herhangi bir olumsuzluk yaşayan vatandaşların belediyeyi arayabileceklerini ifade etti.
KAR NEDENİYLE KAPALI YOL YOK
Karayolları 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Antalya´nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle şu an herhangi bir kapalı yol bulunmadığı öğrenildi. Antalya´da Elmalı-Korkuteli, Elmalı-Seki, Sütleğen-Elmalı, Tefenni yolunda kar yağışının etkili olduğu, Burdur´un Çeltikçibeli'nde karla karışık yağmur, Isparta´nın Eğirdir-Sütçüler yolunda da kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, bu yolları kullanacakların dikkatli olması istendi.
MANAVGAT'TA YÜKSEK GERİLİM HATLARI DEVRİLDİ
Manavgat'ın Beşkonak Orman Sahası'nda bulunan Sağirin Mahallesi yakınlarındaki bazı enerji nakil hatları devrildi. Beşkonak bölgesinde bulunan kırsal mahallelere elektrik verilemezken, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye Alanya'dan da takviye ekiplerin gönderildiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARTolga YILDIRIMİbrahim LALELİSemih ERSÖZLERAslı DURANRamazan SARIKAYALILevent YENİGÜNMithat ABAKAN
2023-01-12 11:02:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
Antalya'da parke taşıyla taksiciyi yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da parke taşıyla taksiciyi yaralayan şüpheli ...
26. Hasyurt Tarım Fuarı 26 Nisan'da kapılarını açıyor
YEREL HABERLER 26. Hasyurt Tarım Fuarı 26 Nisan'da kapılarını açıyor ...
(Görüntülü)2022&#039;NİN 1 NUMARALI KRİZİ &#039;SU&#039;, 2023&#039;Ü KURAKLIK BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)2022'NİN 1 NUMARALI KRİZİ ...
2022'nin 1 numaralı krizi 'su', 2023'ü kuraklık bekliyor
YEREL HABERLER 2022'nin 1 numaralı krizi 'su', 2023'ü kuraklık ...
Antalyaspor, Bodrumspor'a kiralanan Gökdeniz Bayrakdar'a başarı diledi
YEREL HABERLER Antalyaspor, Bodrumspor'a kiralanan Gökdeniz ...
Alanya'da sörf şampiyonası, istenilen dalga seviyesi oluşmayınca yapılamadı
YEREL HABERLER Alanya'da sörf şampiyonası, istenilen dalga seviyesi ...
Antalya'da bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi silahla yaralandı
Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam ...
Antalya'da derenin debisi yükselince mahsur kalan sürücü kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da derenin debisi yükselince mahsur kalan ...
(Görüntülü)DERENİN DEBİSİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DERENİN DEBİSİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDI
(Görüntülü)YAĞMUR VE FIRTINADA EKİPLER ARALIKSIZ GÖREV YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YAĞMUR VE FIRTINADA EKİPLER ARALIKSIZ ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (4)
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
Antalya'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (3)
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
(Görüntülü)MANAVGAT&#039;TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Antalya Bisiklet Turu'nda 15 ülkeden 175 sporcu pedal çevirecek
YEREL HABERLER Antalya Bisiklet Turu'nda 15 ülkeden 175 sporcu pedal ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
(Görüntülü)TAŞLI SALDIRIYA UĞRAYAN TAKSİ ŞOFÖRÜ: &#039;EMEKÇİ İNSANLARIZ, LÜTFEN BİZE ZARAR VERMEYİN&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAŞLI SALDIRIYA UĞRAYAN TAKSİ ŞOFÖRÜ: ...
Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup ...
Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti (2)
YEREL HABERLER Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup ...
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...
Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.