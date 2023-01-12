Bindiği taksinin şoförünü taşla hastanelik eden şüpheli tutuklandı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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'AMACIM BAYILTIP PARALARINI ALMAKTI'

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'yi başına taşla vurarak yaralayan Hüseyin Şahin, amacının gasp olduğunu öne sürdü. Emniyetteki ifadesinde Şahin, "Amacım; bayıltıp, paralarını almaktı ancak kemerini çıkarıp, karşılık verince kaçmak zorunda kaldım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-12 11:31:40



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