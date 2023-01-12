Antalya'da metrekareye 145 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına (2)



İŞ YERLERİNİN CAMLARI PATLADI

Antalya'da saatteki hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına ile sağanak, Aksu ilçesinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taştı, ekili alanlar su altında kaldı. Turizm bölgesi Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması fırtına nedeniyle uçtu. Oteller bölgesindeki alışveriş mağazaları da zarar gördü. Fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin camları patladı. Giyim mağazası çalışanı Durmuş Ateş, "Sabah geldiğimizde camlar patlamış, eşyalar etrafa saçılmıştı. Cam kırıklarını toparlayıp, eşyaları yerleştirmeye çalışıyoruz" dedi. Başka bir işletmeci Ali Balık ise "Fırtına gelince camları patlatıp, içeriyi komple dağıtmış. Eşyalar etrafa dağılmış. Kartonpiyorler rüzgarın hızıyla sökülmüş" diye konuştu. İlçede oluşan hortum ise domates ve çilek seralarına zarar verdi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ

Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir kara yolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 02.00 sıralarında başlayan kar yağışı sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, ulaşım kontrollü sağlanıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de bölgedeki kayak merkezlerinde an itibariyle ölçülen kar yüksekliklerini AntalyaSaklıkent 48 cm, IspartaDavraz 55 cm ve BurdurYeşilovaSalda 36 cm olarak açıkladı. AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Antalya'nın sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olan yağışların şu ana kadar büyük bir sıkıntı vermediğini, su baskınları dışında ciddi bir ihbarın gelmediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-01-12 11:46:04



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