Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına (5)



MİNİBÜS DEVRİLDİ: 6 YARALI

Antalya'nın Elmalı ilçesinden Akçay Mahallesi'ndeki okula öğretmenleri taşıyan minibüs, yoğun kar yağışının etkili olduğu Beydeğirmeni mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatarak sürüklenen minibüsteki 5 öğretmen ile 1 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Elmalı'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Kaymakam Faruk Erdem, kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için bugün öğleden sonra eğitime ara verildiğini açıkladı.

KORKUTELİ'DE OKULLARA ARA

Korkuteli'de de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kuvvetli kar yağışının 12 Ocak Perşembe öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma etkisini göstereceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına Korkuteli ilçesindeki tüm okullarda ve taşımalı eğitime bugün öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü olmak üzere 1,5 gün ara verildiği kaydedildi.

Diğer yandan Korkuteli-Söğütçük kara yolu kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Elmalı Mehmet AKIN

2023-01-12 14:51:09



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