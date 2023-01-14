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Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakaları başladı.

Belek turizm merkezindeki tesislerde gerçekleştirilen eleme müsabakalarına 18 kulüpten 30'u erkek 60 sporcu katıldı. Turnuva hakkında bilgi veren TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, "Başarılı olan çocuklarımız milli takım seçmeleri için golf turunda mücadele edecekler. Bunlardan 9 kız 9 erkek çocuğumuz A ve B kategorilerinde mücadele edecek. Amacımız oyuncu sayısını artırmak, daha fazla çocuğumuz arasından eleme yapıp seçim yapmak, çocuklarımızın yurt dışında önemli turnuvalarda ülkemizi temsil etmesini sağlamak" dedi.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde 2 gün sürecek müsabakalar A kategorisinde 6 ayak, B kategorisinde ise 4 ayak olarak oynanacak. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Recep Turan'ın açıklamaları

-Golfçülerden ve oyunlardan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-01-14 14:34:30



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