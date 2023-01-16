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Turizmde 2023'e rekor başlangıç

DHA

Turizmde 2023'e rekor başlangıç


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Ersin Yazıcı'nın '17 milyon turist' hedefiyle tüm yılların rekor hedefini ortaya koyduğu 2023'ün Ocak ayının ilk 15 günü beklenen ölçüde turist sayısına ulaşıldı. 15 günde kente hava yoluyla gelen turist 125 bini bulurken, 1-15 Ocak arası itibarıyla tüm yılların rekoru kırıldı.
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kentlerinden Antalya, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 yılında turizmde tüm yılların rekorunu kırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yıl sonu itibarıyla, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde 17 milyon turistin bu yıl Antalya'yı ziyaret edebileceği hedefini ortaya koydu.
İLK VERİLER REKORLA GELDİ
2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı Antalya turizmi açısından tüm yılların en iyi dönemi olurken, açıklanan yıl sonu hedefi açısından sektöre büyük moral ve umut oldu. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 1-15 Ocak tarihleri arasında Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı olmak üzere kentteki iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı 124 bin 361'e ulaştı. 79 bin 388 turistin geldiği 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 58'lik artış görüldü.
REKOR YILLARINI DA GERİDE BIRAKTI
1-15 Ocak 2023 itibarıyla Antalya, 102 bin 696 kişiyle en çok turistin geldiği 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 17.5, yıl geneli olarak en çok turiste ulaşılan 2019 yılı 1-15 Ocak tarihlerindeki 81 bin 105 olan turist sayısına göre de yüzde 35'lik artış gösterdi. Bu sayılarla Antalya turizminde, 2023'ün 1-15 Ocak dönemi, önceki yılların aynı dönemine göre tüm yılların en yüksek rakamı oldu.
'EN İYİ BAŞLANGICI YAPTIK'
Ocak ayının ilk yarısındaki turist sayılarıyla Antalya'nın son zamanların en iyi başlangıcını yaptığını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "2023 yılında 2019'u yakalama hedefimiz sürüyor ve ümit ediyorum. Özellikle şu anda Batı Avrupa ve İngiltere ön satışları çok iyi gidiyor. Eğer Rusya'dan gelecek satışlar geçen senenin altında olmazsa bu hedefin çok uzağında değiliz. Hollanda Ultrecht Fuarı'na da gittik. Özellikle Belçika, Hollanda, Almanya, İngiltere'den gelen ilk rakamlar çok olumlu. Bu yıl sabit giderlerimiz çok ciddi arttı, bunun karşılanması için fiyatlarımızın da belli oranda artması gerekiyor. Gelirimiz artacak ama maalesef karlılıklarımız düşecek" dedi.
'200 BİNİ GEÇEN İLK OCAK AYI OLACAK'
1-15 Ocak itibarıyla 125 bini bulan turist sayısıyla Antalya'nın 2023 yılına çok iyi başlangıç yaptığını belirten turizmci Recep Yavuz, bu sayıyla dönem olarak tüm yılların en iyi sayılarına ulaşıldığını açıkladı. Geçmiş tüm yıllara bakıldığında ocak aylarında, ilk yarısıyla ikinci yarısının benzer sayılar oluşturduğuna dikkat çeken Yavuz, "Ocak ayı sonu itibarıyla planlanan uçuş programına da baktığımızda 250 bin civarında turist bekliyoruz. Ocak ayı olarak Antalya'da 200 bin turist sayısına hiç ulaşılmadı, rekor ise 2020 Ocak ayında 182 bin turist. Bu Ocak ayında ilk defa 200 bin aşılacak" diye konuştu.
'ANTALYA, MAYORKA'YI GEÇTİ'
Turizmde bugüne kadarki en iyi ocak ayının yaşanmasının yanı sıra Antalya'nın en yakın rakibi Mayorka'yı da geride bıraktığını belirten Yavuz, "15 günde Antalya'ya 33 ülkeden turist geldi. Yoğunluk olarak Almanlar, Ruslar ve İngilizleri görüyoruz. Şu anda Antalya Mayorka'nın yüzde 40 önünde gidiyor. Mayorka'ya 15 Ocak itibarıyla 15 ülkeden ziyaretçi gelirken, Antalya'ya 33 ülkeden geldi.
Çünkü Antalya'nın tek rakibi Mayorka. İşin ilginç tarafı Antalya'ya bu yıl, Mayorka'dan daha çok Alman ve İngiliz turist geldi. Fuarlar öncesi rezervasyon akışlarının başladığı bu dönemde hem psikolojik hem moral olarak yıla önemli başlangıç yapılmış oldu. Bu rakam, önümüzdeki 2-3 aylık kış döneminin de önemli bir göstergesi. İyi bir sezon olacağını ocak ayının ilk 15 günü gösteriyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-01-16 16:28:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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