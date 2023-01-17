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Antalya'daki yabancılardan ilginç talepler

DHA

Antalya'daki yabancılardan ilginç talepler


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yaşayanlarının 4'te 1'i yabancı olan, 200 bin nüfusa sahip Konyaaltı ilçesinde talep ve şikayetlere çözüm bulunması için belediye bünyesinde hizmet veren 'Halk Masası' birimine, geçen yıl 80 bin 242 başvuru yapıldı. 15 binin üzerinde talep ve şikayette bulunan yabancılar, belediyeden kargaların sesine çözüm bulunması, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yardım, Türkçe kursuna kayıt ve kayıp atın bulunması gibi taleplerde bulundu.
Antalya'nın merkez ilçelerinden, 200 bin civarında nüfusa sahip Konyaaltı, yaşayanlarının 4'te 1'inin yabancılardan oluşması özelliğiyle dikkat çekiyor. Her yıl on binlerce turistin ağırlandığı ilçe, son yıllarda yabancıların yaşamak için tercih ettiği merkeze dönüştü. Ukrayna ile Rusya savaşı sonrası iki ülkeden kente gelenlerin çoğunun yerleştiği ilçede son dönemde yabancı nüfusu hızla arttı. Yabancı popülasyonundaki hızlı değişim, Konyaaltı Belediyesi'nin ilçede oturanların şikayet ve taleplerine hızlı çözüm bulmak amacıyla oluşturduğu 'Halk Masa' birimine yapılan başvurulara da yansıdı.
80 BİN BAŞVURUDAN 15 BİNİ YABANCI
İlçede yaşayanların günlük yaşama dair sorunlarını ve önerilerini paylaştığı belediye bünyesindeki birime sosyal medya, telefon araması ya da yüz yüze başvuranların sayısında geçen yıl artış yaşandı. Birime geçen yıl yapılan 80 bin 242 başvurudan yaklaşık 15 binini yabancılar gerçekleştirdi. Çoğu günlük yaşama dair sorunların belediye aracılığıyla çözüm bulunması talebiyle yapılan başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı.
'ATIM KAYBOLDU', 'KARGALAR GÜRÜLTÜ YAPIYOR'
İlçedeki yabancıların fatura ödemeleri, devlet kurumlarıyla ilgili bilgi edinme amacıyla yaptığı başvurular arasında en fazla talep, belediyenin düzenlediği Türkçe kursuna katılım isteği oldu. Belediyenin açtığı el sanatları kurusuna katılım talebi, nikah işlemi hakkında bilgi edinme gibi konularda birim çalışanlarına yapılan başvurularda; kargaların sesi nedeniyle oluşan gürültüye çözüm bulunması, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yardım, kaybolan atın bulunması gibi ilginç talepler de yer aldı.
MURATPAŞA'DA 6 BİN BAŞVURU
Antalya'da yabancıların yoğun yaşadığı merkez ilçelerden Muratpaşa'da ise belediyenin 'Turunç Masa' birimine geçen yıl yapılan 175 bin başvurunun 6 bini, yabancıların talep ve şikayetlerinden oluştu. Muratpaşa'da yabancılar, genellikle günlük yaşama ilişkin sorunların çözümü ve belediye hizmetleriyle alakalı bilgi edinmek için başvuru gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-01-17 09:53:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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