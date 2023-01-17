Batı Akdeniz'deki kayak merkezleri kışa hazır



İbrahim LALELİNurettin ARKANMesut MADAN/ANTALYA, ISPARTA, BURDUR, (DHA)BATI Akdeniz bölgesinde bulunan Saklıkent, Davraz ve Salda kayak merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Antalya Saklıkent, Burdur Salda ve Isparta Davraz kayak merkezlerinde kış turizm sezonu başladı. Karla kaplı zirvelerde kaymanın keyfini yaşamak isteyenlerin tercih ettiği kayak merkezlerinin bu yıl da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Antalya kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, 1 ay gecikmeli yağdı. Zirvede kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kayak sporu tutkunlarını zirveye davet eden Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, "Zirve beyaza büründü. Artık kayak yapma zamanı" dedi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Özaydın, "Sezonu birkaç hafta gecikmeli açıyoruz. Antalyalılar bu kış zirvede kış sporlarının tadını doyasıya çıkaracak. İş makineleri pistlerdeki yumuşak karı sıkılaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm pistler kayak için hazır" dedi.

FARKLI ZORLUKLARDA 4 PİST

Zirvede farklı zorluk seviyelerine sahip 4 pist yer alıyor. Dağın zirvesinden başlayan, sert viraj ve dik yokuşları barındıran kırmızı pisti, profesyonel kayakçılar kullanacak. 4 kilometre uzunluğundaki piste ulaşım telesiyejle sağlanıyor. 1500 metre uzunluğundaki siyah pist ara istasyon olarak adlandırılıyor. Dik yamaçları barındıran pist, orta dereceli kayakçılara hitap ediyor. Kayak ve snowboard yapanların ayakta lift desteği alarak başlama noktasına ulaştığı, yumuşak eğime sahip 1500 metrelik mavi pist ise genelde profesyonel piste geçmeden önceki eğitim aşamasında kullanılıyor. 300 metre uzunluğundaki sarı pist ise eğitim amaçlı kullanılıyor.

DAVRAZ'DA KAR HEYECANI

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşmasının ardından kayak sezonunun başlaması için hazırlıklar başladı. Isparta'da 2 bin 635 rakımlı Davraz Dağı Kış Sporları Merkezi, günübirlik ziyarete açıldı. 2'si kamu olmak üzere 3 konaklama tesisindeki 500 yatak kapasitesiyle hizmet verilen merkezdeki telesiyej sayesinde 2 bin 344 rakıma kadar ulaşan pistlerin uzunluğu 10 kilometreyi buluyor. Kayak sezonu süresince Antalya, Denizli, Burdur, Konya gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan merkezde bu yıl kar yağışının gecikmesi nedeniyle kayak sezonu açılmadı. Hafta sonları çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezde kızakla kaymak isteyenler için özel pist oluşturuldu. Yağışın ardından karın donması ve ezme işlemleri yapılacak.

Kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard ile kayma imkanı bulunan kayak merkezi, yaklaşık 440 hektarlık alana sahip. Geçen sezon 350 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkezde tesislerin doluluk oranı yüzde 70 olarak kayıtlara geçti.

SALDA'DA KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde son günlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Salda Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışı olmadığı için henüz sezon açılmadı. Yeşilova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından işletilen kayak merkezinde bulunan tesiste tadilat çalışmaları devam ederken, bu kapsamda Fanus Kafeler ziyaretçilerin kullanımına sunulacak. Kayak merkezinde 12 yatak kapasiteli konaklama tesisi bulunuyor. Bunun yanı sıra Yeşilova ilçe merkezinde de özel sektör tarafından Salda Kayak Merkezi'ne gelenlerin konaklayabilmesi için yeni bir otel yapılarak faaliyete başladı.

8860 METRE UZUNLUĞUNDA TELESİYEJ HATTI

Burdur'a 77, Yeşilova ilçesine ise 14 kilometre mesafede bulunan tesis 2 bin 79 rakımda bulunuyor. Şubat 2012'de hizmete açılan Salda Kayak Merkezi'nde 8 bin 860 metre uzunluğunda telesiyej hattı ve uzunlukları 1000 ile 1500 metre arasında değişen, her seviyeden kayakçıya hitap eden 5 pist bulunuyor. Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştığında tesis de ziyaretçilere hizmet verecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİNurettin ARKANMesut MADAN

2023-01-17 09:53:30



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