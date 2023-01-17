6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan Zeynep'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan Zeynep'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu

DHA

6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan Zeynep'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanıp nakil bekleyen 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan bedensel engelli Zeynep Sükeyna Fidancı'nın (13) ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla ailesi, 2 hastanenin doktorları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Antalya'da, bedensel engelli Zeynep Sükeyna Fidancı, omurilik ameliyatı sonrasında evde tedavi gördüğü sırada 21 Aralık'ta, şiddetli baş ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. İstanbul'daki doktorlarıyla görüşmesi sonucunda ağrı kesici kullanıp, 24 saat sonra şikayetleri geçmeyince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Fidancı, iddiaya göre yer olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Ailesi, Zeynep Sükeyna Fidancı'yı kendi imkanlarıyla eve götürüp, 23 Aralık'ta özel hastanede görevli Prof. Dr. M.A.'ya muayeneye götürdü. Doktora, "Ellerim uyuşuk, çift görüyorum. Kafamın içerisinde gözlerim dışarıya ittiriliyor. Çok şiddetli baş ağrım var" diyen Fidancı, MR ve kan testi istenip saat 20.00 sıralarında eve gönderildi. Saat 21.00 sıralarında kalbi duran Zeynep Sükeyna Fidancı'ya, evde 56 dakika kalp masajı yapıldı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Fidancı, kafa içi basıncın beyinciğe baskı yapmasıyla solunumu durunca acil ameliyata alındı. Entübe şekilde 8 gün yoğun bakımda kalan Fidancı'nın beyin ölümü gerçekleşti, ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Zeynep'in organları 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu.
'BİZİ KABUL ETMEDİLER, 'YER YOK' DEDİLER'
Zeynep Sükeyna Fidancı'nın babası Hamza Fidancı, Antalya Adliyesi'ne giderek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktorlar ile özel hastanede görev yapan Prof. Dr. M.A. hakkında şikayetçi oldu. Hamza Fidancı, basına yaptığı açıklamada, "Ayın 22'sinde baş ağrısı nedeniyle ambulansla Akdeniz Üniversitesi Çocuk Acil Bölümü'ne geldik. Çocuğum yürüme engelliydi ve skolyoz ameliyatı oldu. Omurgası komple açıktı. Ambulansla gelmemize rağmen bizi kabul etmediler ve 'yer yok' dediler. Bizi geri gönderdiler. O akşam eve geçerek çocuğumuzu özel hastanede tedavi ettirmek istedik. 23 Aralık'ta çocuğumuzu kendi imkanlarımızla özel hastaneye götürdük" dedi.
'EVDE SOLUNUMU VE KALBİ DURDU'
Özel hastanede muayene oldukları sırada Zeynep'in rahatsızlıklarını tek tek doktora anlattığını belirten Hamza Fidancı, "Kızımın kafasında şant vardı. 'Şant ile ilgili bir problem olur mu' diye sorduğumuzda, doktor şantı eliyle kontrol edip 'Şant ile ilgili bir problem yok. Şant görevini yapıyor. MR ve kan tahlili alalım. Enfeksiyon olabilir. Tam kapsamlı kan tahlili alalım' dedi. Ben de 'Gece problem yaşarsak ne yapalım' diye sordum. 'Hastaneye başvurursunuz' deyip bizi eve gönderdiler. O sırada MR ve kan tahlilini verdik. 20.00 sıralarında hastanedeki işlemlerimiz bitti. Sonrasında eve geçtik. 21.20 sıralarında çocuğumuzun evde solunumu ve kalbi durdu. Karşı komşum acil doktoruydu, ondan yardım istedik. 56 dakika kalp masajı yapıldı" diye konuştu.
'ACIMIZI İÇİMİZE GÖMÜP, ORGAN BAĞIŞI KARARI ALDIK'
Sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gittiklerini anlatan Fidancı, "Hemen tomografiye alıp kafa içi basıncın arttığını ve basıncın beyinciğe baskı yapıp solunumu durdurduğunu söylediler. Gece ameliyata aldılar. İkinci bir şant taktılar ama çocuğum kurtulmadı. Tedavi olmak için ölmek mi gerekiyor? Bir gün önce öncelikleri olmasına rağmen sağ gelmiş, kabul etmemişsiniz. Sonraki süreçte 8 gün entübe yaşadı çocuk ve beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediler. 24 saat sonra organ bağışı kararı aldık. Acımızı içimize gömüp karar verdik" dedi.
'ZEYNEP'İN CANI İÇİN KİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMADI'
İhmal nedeniyle kızlarının hayatını kaybettiğini iddia eden ve avukatıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Fidancı, "Zeynep, 8 can kurtardı diye haberler yapıldı ama Zeynep de bir candı. Zeynep'in canı için kimse hiçbir şey yapmadı. Çocuk 2 gün boyunca bu kurumlara başvurup bir tedavi istedi fakat çok üzgünüm karşılığını alamadı. Vefat etti" diye konuştu.
Fidancı ailesinin avukatı Abdullah İlkkahraman ise "Süreçle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mevcut dosyada doktorların özen yükümlülüğü denilen hususla alakalı bir MR ve test sonucu beklenmeden, kontrol edilmeden çocuğun o gün taburcu edilmesi bizce mevcut sonun başlangıcı olmuştur. Hiçbir canın kolay kazanılmadığı, kolay yetiştirilmediği gibi ihmali veya kasti durumlarla sonlandırılmasında bir etkisi varsa cumhuriyet başsavcılığı kesinlikle titiz bir şekilde soruşturmasını ortaya çıkaracaktır. Kasti veya ihmali hareketlerde bulunanlar hakkında dava açılacaktır" diye konuştu.
Her iki hastaneden de konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-01-17 17:30:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)OĞLUYLA YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)OĞLUYLA YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Alanya'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
Organları bağışlanan Zeynep'in ailesinden kızlarının ölümünde ihmal iddiası
YEREL HABERLER Organları bağışlanan Zeynep'in ailesinden kızlarının ...
Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
(Görüntülü)ETÜDER BAŞKANI ŞAHİNÖZ, EV DIŞI TÜKETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ETÜDER BAŞKANI ŞAHİNÖZ, EV DIŞI TÜKETİMİN ...
ETÜDER Başkanı Şahinöz, ev dışı tüketimin önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER ETÜDER Başkanı Şahinöz, ev dışı tüketimin önemine ...
(Görüntülü)KONYAALTI EXPO PARKI&#039;NA GERİ DÖNÜŞÜM HEYKELLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KONYAALTI EXPO PARKI'NA GERİ DÖNÜŞÜM ...
(Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN: DÜNYADAKİ TÜM RAHİM NAKİLLERİ &#039;ÖZKAN TEKNİĞİ&#039; İLE YAPILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN: DÜNYADAKİ TÜM RAHİM ...
(Görüntülü)KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ...
(Görüntülü)33. HOTEL EQUİPMENT VE 29. FOOD PRODUCT FUARLARI KAPILARINI AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)33. HOTEL EQUİPMENT VE 29. FOOD PRODUCT ...
Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık için müebbet talebi
YEREL HABERLER Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık ...
Antalya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Antalya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren ...
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan ...
(Görüntülü) VİLLAYA TELEFONLA VERDİĞİ 50 BİN TL&#039;LİK SİPARİŞİN PARASINI ÖDEMEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VİLLAYA TELEFONLA VERDİĞİ 50 BİN ...
Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki fuarda buluştu
YEREL HABERLER Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki ...
Villaya telefonla verdiği 50 bin TL'lik siparişin parasını ödemedi
YEREL HABERLER Villaya telefonla verdiği 50 bin TL'lik siparişin ...
Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması için mevzuat bekleniyor
YEREL HABERLER Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması ...
(Görüntülü) BATI AKDENİZ&#039;DEKİ KAYAK MERKEZLERİ KIŞA HAZIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATI AKDENİZ'DEKİ KAYAK MERKEZLERİ ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DAKİ YABANCILARDAN İLGİNÇ TALEPLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DAKİ YABANCILARDAN İLGİNÇ ...
Antalya'daki yabancılardan ilginç talepler
YEREL HABERLER Antalya'daki yabancılardan ilginç talepler
Batı Akdeniz'deki kayak merkezleri kışa hazır
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'deki kayak merkezleri kışa hazır
Galatasaray, Alanya'ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Alanya'ya geldi
"Memleketim Antalya 2023" takvimi tanıtıldı
YEREL HABERLER "Memleketim Antalya 2023" takvimi tanıtıldı
Konyaaltı'nda barakada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda barakada çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.