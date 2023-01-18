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Francesco Farioli: Herkesi yenen bir takıma kaybettik

DHA

Francesco Farioli: Herkesi yenen bir takıma kaybettik


Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Çok da şikayetim yok bu maçla ilgili. Ligin liderine kaybettik. Herkesi yenen bir takıma kaybettik, kaybederken de onların işini çok zorlaştırdık" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşan Corendon Alanyaspor, Galatasaray'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Farioli, "Buraya gelip böyle bir yenilgiyi konuşmak hiç kolay olmuyor. Maça başladıktan çok kısa bir süre sonra 3 tane şans yakaladık, 4 tane korner pozisyonumuz var. İyi başlamıştık maça ama tabii ki Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı oynadığınızda küçük detaylarla maçı çözebiliyorlar. Bir tane duran top, bir tane inanılmaz bireysel yetenekli bir oyuncunun kendi başına yarattığı pozisyon. Bunlara engel olamadık ama takımımın reaksiyonu inanılmazdı. Onları özellikle bazı bölümlerde kendi sahalarına hapsettik diyebilirim. Çok fazla şans ürettik. Bunun dışında birkaç aksiyon oldu maç içerisinde. Benim kitapta okuduğum kurallarla sahada gördüğüm kurallar bazen aynı olmuyor. Özellikle bir penaltı pozisyonu ve bazı kart pozisyonları bence tartışmaya açık pozisyonlardı ama yine de ben takımımla gurur duyuyorum. Sahaya yansıttıkları enerji, tutku, atmosfer inanılmazdı. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bugün inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Çok büyük bir şova çevirdiler maçı bizim için. Tabii ki sonuçtan dolayı üzgünüz. Bence bugün biraz daha fazla şeyi hak etmiştik" dedi. 
"HERKESİ YENEN BİR TAKIMA KAYBETTİK"
Farioli, 'Taraftardan maç sırasında bir istekte mi bulundunuz?' şeklinde yöneltilen soruya, "Evet ekstra bir şey istedim taraftarlarımızdan çünkü oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim. Özellikle Yusuf 2 bin metrelik yüksek hızda koşu seviyelerine ulaştı. Sadece Yusuf değil birçok oyuncumuz. Şu anda isim vermekte zorlanıyorum taraftarlarımızdan da küçük bir ekstra istedim. Aslında istediğim buydu bizi biraz daha ittirsinler, bize biraz daha güç versinler. O yüzden yardımcım Alican'a söyledim gitsin ve taraftarlarla konuşsun diye. Onlardan da ekstra bir efor istedim aslında amacım buydu. Tabii ki çok da şikayetim yok bu maçla ilgili. Ligin liderine kaybettik. Herkesi yenen bir takıma kaybettik, kaybederken de onların işini çok zorlaştırdık. O yüzden ben takımımla çok gurur duyuyorum. Taraftarlarımız da inanılmaz bir şov oluşturdular. Biz de buna iyi bir tempoyla karşılık verdik. Dediğim gibi üzgünüm çünkü biraz daha fazlasını hak ediyorduk ama futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Her zaman hak eden kazanmıyor" cevabını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Francesco Farioli'nin açıklamaları
 DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-01-18 01:12:51

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