SunExpress Yönetim Kurulu Antalya´da bir araya geldi



ANTALYA, (DHA) Türk Hava Yolları ve Lufthansa´nın ortak kuruluşu SunExpress´in Yönetim Kurulu şirketin Antalya´da bulunan genel merkezinde çalışanlarla bir araya gelerek sektör gelişmelerini ve fırsatları değerlendirdi.SunExpress CEO´su Max Kownatzki ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu´nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jens Bischof çalışanların gelecek döneme ilişkin sorularını yanıtladı."TÜRK TURİZMİNE OLAĞANÜSTÜ KATKI SAĞLIYOR"SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat toplantıda yaptığı konuşmada "SunExpress, 30 yılı aşkın süredir Türk turizmine olağanüstü katkı sağlıyor ve Türk havacılık sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Performansıyla en verimli iştiraklerimizden biri. Büyüme odağıyla, SunExpress yönetiminin ve ekibinin gelecek dönemde de bu güçlü performansı sürdüreceğine ve yeni başarılara imza atacağına yönelik güvenimiz tam" dedi.SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jens Bischof, "SunExpress 2022 yılının beraberinde getirdiği zorluk ve fırsatları çok iyi yöneterek çok başarılı bir yıl kaydetti. Bu başarı SunExpress´in gücünün ve dayanıklılığının bir başka önemli göstergesidir. Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde filo büyümesine hız kazandıracağız" diye konuştu.SunExpress CEO´su Max Kownatzki, "SunExpress olarak Türkiye ve Avrupa arasında köprü kurarak bir turizm elçisi gibi çalışmaktan gurur duyuyoruz. 2022´de yolcu trafiği anlamında pandemi öncesi 2019 yılı seviyelerinin üzerine çıktık ve 11 milyona yakın yolcu taşıdık. 2022 yolcu sayısı açısından rekor kaydettiğimiz bir yıl olurken, Türk turizmine sağladığımız katkıyı daha da arttırdık. Ortaklarımız Türk Hava Yolları ve Lufthansa´nın desteğiyle büyümeye ve Türk havacılık ve turizmine olan katkımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.SunExpress, havacılık sektörünün Oscar´ı olarak bilinen ve geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri´nde "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülünün sahibi olmuştu. Tatil hava yolu uzmanlığıyla SunExpress, ayrıca Dünya Hava Yolu Ödülleri´nde geçtiğimiz dönemde de üç yıl art arda "Türkiye´nin En İyi Tatil Hava Yolu" seçilmişti. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2023-01-18 12:28:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.