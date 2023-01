(ÖZEL) Skibbe'nin çalıştırdığı Japonya'nın Hiroshima takımı kamp için Belek'te

Skibbe: "İstanbul derbileri her zaman güzel""Benim dönemimde Fenerbahçe'ye yenilmiştik. Galatasaray son derbiyi kazandığı için mutluyum"Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe'nin Japonya'da hocalık yaptığı Sanfrecce Hiroshima takımı, sezon öncesi kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde 14 günlük kampa giren Sanfrecce Hiroshima, Bulgar CSKA Sofya ile hazırlık maçı yaptı. Sanfrecce Hiroshima, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Sanfrecce Hiroshima'nın hocası Michael Skibbe, takımına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Skibbe, "Japonya ve takımım hakkında pozitif konuşabilirim. Lig gayet iyi seviyede. Geçen sezon 2 kupada final oynadık. Birini kazandık, birini penaltılarda elendik. Ligi üçüncü sırada gayet iyi bir yerde tamamladık. Japonya'da lig bitti yeni sezon hazırlıkları için 14 gün burada kamp yapacağız. Bu sürede 4 hazırlık maçı yapacağız. 3 gün de İstanbul'da kalacağız. Orada da 1 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Sonra Tokyo'ya geri döneceğiz. Transferimizi tamamladık. Takımda 4 yabancı futbolcumuz var. Bunun biri Kıbrıs milli takımında oynayan forvet oyuncu. Takımın ağırlığı Japon" diye konuştu.

"TÜRK LİGİ İYİ VE DENGELİ SEVİYEDE"

Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam ettiğini aktaran Skibbe, "Bu sezon kadrosu çok iyi. Ligin üst taraflarındalar. Diğer takımları da göz ardı etmemek lazım. Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ve Başakşehir unutulmamalı. İyi seviyede ve dengeli bir lig olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İSTANBUL DERBİLERİ HER ZAMAN GÜZEL, GALATASARAY SON DERBİYİ KAZANDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

İstanbul'daki derbilerin her zaman güzel geçtiğini belirten Michael Skibbe, "Çünkü büyük takımların statlarındaki atmosfer, taraftarın verdiği sıcak ilgi maça başka bir güzellik katıyor. Benim zamanımda derbide Fenerbahçe'ye yıkılmıştık. Galatasaray son Fenerbahçe derbisinde kazandığı için çok mutlu oldum. Onlar kazanınca ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İYİ İŞLERE İMZA ATMAYA BAŞLADI"

Türk milli takımının iyi işlere imza atmaya başladığını sözlerine ekleyen Skibbe, şöyle devam etti: "Dünya Kupası maçlarına katılamadı ama yine de iyi bir gelişim gösteriyor. Hamit Altıntop ve Kuntz hem Avrupa, hem de Almanya futbolunu iyi tanıyan 2 kişi. Türk futbolunu da iyi tanıyan bir futbolcu Hamit, bence iyi bir tercih yaptılar. İyi işlere imza atacaklarına eminim."

SERKAN ÇERİ: JAPON TAKIMINA İSTANBUL'DA DA MİNİ KAMP YAPTIRIP İSTANBUL'UN TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİNİ GÖSTERECEĞİZ

Futbol turizmi ile uğraşan işletmeci Serkan Çeri ise "Kamplara Aralık'ta başladık. Şubat ve Mart aylarında da ülkemize takım getirmeye, kamplarımıza devam edeceğiz. Antalya turizmine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu sene Antalya'da tsstour olarak toplam 65 futbol takımını ağırlamış olacağız. Bu Japonya takımı ile 5 yıl önce tanışıklığımız oldu. Daha önce 3 kez gelmişti. Burada önemli olan kulüple ilişkilerimiz. Daha önceki kamplarda bizden memnun kalmalarını, Türkiye'yi tercih etmelerini sağlıyoruz. Kamp turizmine destek olmaya çalışıyoruz. Takım İstanbul'da da 3 gün kamp yapacak. Hem İstanbul'un kültürel yerlerini göstereceğiz hem de İstanbul'da mini bir kamp yapacak. Hazırlık maçı için Galatasaray ve diğer takımlarla görüşüyoruz. Bugün yarın belli olur. Skibbe daha önce Galatasaray'da görev yaptı. Galatasaray ile maç yapmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Sanfrecce Hiroshima takımı 14 günlük kamp süresince hazırlık maçları yapacak. Takım, kampın ardından İstanbul'a geçecek. Takımı izlemek için Japonya'da 12 basın mensubu da kampta bulunuyor. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Michael Skibbe'nin açıklamaları

-Serkan Çeri'nin açıklamaları

-Hazırlık maçından görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-01-19 10:45:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.