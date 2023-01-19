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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, dünyaca ünlü bisiklet takımlarına ev sahipliği yapacak

DHA

Antalya, dünyaca ünlü bisiklet takımlarına ev sahipliği yapacak


15 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçi Antalya'da pedal basacak
Tour Of Antalya powered by AKRA 2023'e katılan takımlar ve 4 günlük yarışın etapları açıklandı
ANTALYA, (DHA) Tour Of Antalya powered by Akra 2023'te 15 ülkeden, 25 takım, 175 bisikletçi, birbirinden güzel ve zorlu 4 etaptan oluşan, toplamda 615 kilometrelik yarışta kıyasıya rekabet edecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler, "Yeşil bir Gelecek" için pedal çevirecek.Zengin tarihi dokusu, denizi, kayak merkezi, doğası, iklimi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş olanakları ve yeme içme mekanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kenti olan Antalya, şubat ayında dünyaca ünlü bisiklet takımlarının geçiş noktası olacak. 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olan Tour Of Antalya powered by AKRA 2023'e katılan takımlar belli oldu. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı, 2023 yılında 15 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya'nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 615 km pedal basacak.
TOUR OF ANTALYA POWERED BY AKRA'YA BEŞİNCİ YILINDA WORLD TOUR TAKIMLARI GELİYOR
Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları çerçevesinde 2018 yılından bu yana organize edilen, Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim'in katkıları ile üst düzey standartlar ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan "Tour Of Aantalya" bisiklet yarışı, cenneti andıran doğası, eşsiz tarihi, iklimi ve birbirinden güzel etapları ile Tour Of Heaven olarak tanımlanan yarışa katılacak takımlar ve etaplar açıklandı. Organizasyona 2 World Tour takımı, 10 Pro Kıta Takımı, 13 Kıta Takımı katılıyor. UCI World Tour sıralamasında 7´nci sırada olan Fransız Groupama-FDJ ile 9´uncu sırada yer alan Belçikalı Alpecin-Deceuninck takımlarının katılımı, bu yıl beşinci yılını kutlayan Tour Of Antalya powered by Akra yarışının yol bisikleti yarışları arasında marka değerinin yükselmesinin de göstergesi oldu. İtalya, Belçika, Yeni Zelanda, Büyük Britanya gibi dünya bisikletinin önemli ülkelerinin katıldığı Tour Of Antalya powered by Akra 2023'de Türkiye'den ilk kez 4 kıta takımı da yer alacak. Geçtiğimiz yıl Tour of Antalya'ya katılım sağlayan Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team takımlarının yanı sıra bu yıl kurulan Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor, kıyasıya rekabet edecek.
Tour Of Antalya powered by Akra 2023'e katılan takımlar şöyle:
World Tour Takımları: Groupama -FDJ (Fransa), Alpecin-Deceuninck (Belçika)
Pro Kıta Takımları: Totalenergies (Fransa), Bolton Equities Black Spoke (Yeni Zelanda), Bingoal WB (Belçika), Green Project-Bardianicsf-Faizane (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Human Powered Health (ABD), Tudor Pro Cycling Team (İsviçre), Team Corratec (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)
Kıta Takımları: Terengganu Cycling Team (Malezya), Bike Aid (Almanya), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), A Bloc CT (Hollanda), Trinity Racing (Birleşik Krallık), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), AstanaQazaqstan Development Team (Kazakistan), Sofer-Savini Due-Omz (Romanya), P and S Benotti (Almanya), China Glory Continental Cycling Team (Çin), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)
Antalya'nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde:
1´inci Etap Manavgat-Antalya (9 Şubat, Perşembe) 156 km    
2´nci Etap Demre-Antalya (10 Şubat, Cuma) 141,5 km
3´üncü Etap Kemer-Tahtalı (11 Şubat, Cumartesi) 133,6 km
4´üncü Etap Antalya-Antalya (12 Şubat, Pazar) 174,8 km
TOUR OF ANTALYA 2023 YILI TEMASI: YEŞİL BİR GELECEK İÇİN HEP BİRLİKTE ORMANLARIMIZI KORUYALIM
Yarışın 2023 yılındaki teması; 2021 yazında çıkan orman yangınında kül olan Manavgat-Oymapınar beldesindeki ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına destek için "Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım" olarak belirlendi. Yarış kapsamında Manavgat'ın "Yeşil Kanyon" ve "Yalancı Cennet" olarak tanımlanan Oymapınar beldesinde "Tour Of Antalya powered by Akra Manavgat Hatıra Ormanı"nın temelleri atılacak.
Antalya Valiliği'nin öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte organizasyondaki tüm sponsorlarının destekleriyle yarışa katılan tüm bisikletçiler ve yarışı takip eden medya mensupları için hatıra ormanına fidan dikilecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler Manavgat'ın doğa harikası Oymapınar Baraj Gölü´nden start alarak yeşil bir gelecek için pedal basarak herkesi harekete geçmeye davet edecek. 
Yarışın son gününde 12 Şubat Pazar günü ise geleneksel olarak düzenlenen farkındalık sürüşü "Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım" teması ile gerçekleştirilecek. Farkındalık sürüşüne katılan herkes için de fidan dikilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Organizasyondan görüntüler
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA
2023-01-19 11:19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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