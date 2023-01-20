Mısır'daki Hint düğünü Rixos'ta yapıldı



ANTALYA, (DHA) MISIR'ın dünyaca ünlü tatil beldesi Sharm El Sheikh'te bulunan Rixos Premium Seagate ve Rixos Sharm El Sheikh, Mısır'da düzenlenen Hint düğününe ev sahipliği yaptı.Hindistan'ın Ahmedabad şehrinden kalkan özel uçakla getirilen özel davetli 400'ün üzerinde kisinin katıldığı, 3 gün, 3 gece süren kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Otelin farklı alanlarında konuklar icin her güne ayri olarak özel dekorlar ile sahne şovları yapıldı. Hindistan'ın ünlü şarkıcılarından Neha Kakkar, Arman&Malik ve Sanam Grubu'nun sahne aldığı etkinliklerde misafirler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Sharm El-Sheikh'e gelen misafirler için 20'nin üzerinde firmadan 350 kişi organizasyonda görev aldı. Hindistan'dan düğün için özel olarak 45 aşçı ve 300 kilonun üzerinde malzeme getirildi.YILDIRIM: MISIR TURİZMİ İÇİN İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYORRixos Hotels Mısır CEO'su Erkan Yıldırım, "Mısır turizminde Hindistan'dan ilk kez bu tarzda bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. 09-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen düğün, Mısır turizmi için bir ilk olma özelliğini taşıyor. 2023 yılında da bu organizayonlarımız artarak devam edecek" dedi.Hint düğünleri organizatörlerinden Bünyat Özpak ise "Hint pazarı için 2022 yılında Rixos Mısır Otelleri ile gerçekleştirdiğimiz ve 2023 yılında gerçekleştirmeye devam edeceğimiz tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini almaya başladık. 6 ay gibi kısa bir sürede geri dönüşüm başladı. Bu nedenle çok mutluyuz" diye konuştu. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya DHA

2023-01-20 09:37:49



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