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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor 5 eksikle Galatasaray deplasmanında

DHA

Antalyaspor 5 eksikle Galatasaray deplasmanında


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray deplasmanına 5 eksikle gidiyor. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alarak kötü gidişatını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, en son sahasında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kayserispor'a da kaybetti. Kupanın ardından lige odaklanan Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor, daha sonra saat 16.45'te tarifeli uçakla mücadelenin oynanacağı İstanbul'a gidecek.
LİGDE 54, TOPLAMDA 64'ÜNCÜ KEZ
Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray oynayacakları mücadele ile Süper Lig'de 54, toplamda ise 64'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 63 maçın 10'u Türkiye Kupası, 53'ü ise Spor Toto Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor, oynanan maçlarda rakibine karşı 8 galibiyet, 18 beraberlik ve 37 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
GALATASARAY SAHASINDA ÜSTÜN
İstanbul'da oynanan maçlarda ev sahibi Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı kırmızılı ekip sahasında oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
İSTANBUL'DA SON GALİBİYET 13 YIL ÖNCE
Akdeniz ekibi Antalyaspor, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda en son 13 yıl önce aldı. Kırmızı beyazlı ekip 2009-2010 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta sarı kırmızılı ekibi Tita ve Velsel Cihan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ettikten sonra rakibine karşı bir daha deplasmanda galibiyet elde edemedi.
3 SAKAT, 2 CEZALI, 1 SINIRDA
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-01-20 10:29:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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