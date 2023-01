'Antalya'da 14 bin skuter kayıtlı, ama sahada ne kadar var bilmiyoruz'

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kayıtlarına göre; kentteki 14 ilçede 10 şirkete ait 14 bin 164 skuter bulunuyor. 3 ilçede kriterlere göre belirlenen sayının dolduğunu belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "En büyük sıkıntımız; skuterlerin izlemesinin bize kapalı olması. İzleyemediğimiz için sahadaki sayıyı bilemiyoruz. Kayıtlı gözüken 14 bin ancak belki sahada daha fazla ya da daha az var; bilmiyoruz" dedi.

Skuterlerin yoğun kullanıldığı kentlerden bir olan Antalya'da UKOME, her 6 ayda bir şirketlerden gelen başvuruları değerlendirip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ilçelerde çalışabilecek skuter sayısını belirliyor. Son belirlenen ve kayıt altına alınan rakamlara göre; 14 ilçede 10 şirkete ait 14 bin 164 skuter bulunuyor. Kent genelinde ise sadece 4 bin 186 skuter için boş alan yer alıyor. Kent içerisinde kullanılan skuterlerin gelişigüzel park edilmesi, zaman zaman amacı dışında ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanıldığına dair gelen şikayetlerin ardından; UKOME Genel Kurulu'nda skuterlerin hız sınırı 50 kilometre üstündeki yollara girmemesi, hızının saatte 20 kilometreye düşürülmesi, tramvay yollarında kullanılmaması ve kamu kurum kuruluşlarının etrafında park edilmemesi kararları alınarak geçen ay şirketlere tebliğ edildi.

'SAHADA KAÇ ADET SKUTERİN OLDUĞUNU GÖREMİYORUZ'

Kentte faaliyet gösteren skuterleri izleyemediklerini belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Antalya'da her 6 ayda bir UKOME Genel Kurulu'nda başvuran firmaların adetleri güncelleniyor. En son güncellemede 14 ilçede 14 bin skuter talebi var. Bakanlığın verdiği kritere göre; hesaplama yapıldığında 4 bin kadar boşluk var. Şu an 10 farklı firma çalışıyor fakat bunları izleyemiyoruz. İzin verilen ile kaç adet skuterin sahada olduğunu göremiyoruz. Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı izleyebiliyor. Yönetmeliği çıkaran ve firmalara izinleri veren bakanlık" dedi.

'DENETLENEBİLİR VE İZLENEBİLİR HALE GELMELİ'

Skuterlerin denetlenebilir ve izlenebilir hale gelmesi gerektiğini söyleyen Tonguç, "Şimdilik Konyaaltı, Alanya ve Kemer gibi turizmin yoğun olduğu bölgelerde kapasite tamamen dolu. Oralara yeni talep almıyoruz. Kent genelinde 4 bin kadar boşluk var. Sahada ne olduğunu göremediğimiz sürece, bu pek sağlıklı ilerlemeyecek. En büyük sıkıntımız; skuterlerin izlemesinin bize kapalı olması. İzleyemediğimiz için sahadaki sayıyı bilemiyoruz. Kayıtlı gözüken 14 bin ancak belki sahada daha fazla ya da daha az var; bilmiyoruz. Bunun daha denetlenebilir ve daha izlenebilir hale getirilmesi gerekiliyor" diye konuştu.

Skuterlerle ilgili çok sayıda şikayet geldiğini hatırlatan Tonguç, "İlçelerde bir çalışma yaptık ve UKOME Genel Kurulu'nda da bir karar aldık. Özellikle etrafa dağılmış şekilde durmasını değil; düzenli durmasını talep ettik. İlgili ilçe zabıtası, firma yetkilileriyle görüşüp, belli alanlarda toplanma sağlanmasını istiyoruz. Bunun dışında 50 kilometre hız sınırı üzerindeki kara yollarına girmesini istemiyoruz. İzleme bizde olmadığı için firmaların bu kararlara uyup, uymadığını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-01-20 10:51:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.