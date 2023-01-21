Çavuşoğlu: Türkiye barış için en önemli aktör (2)



'NEFRET SUÇU VE IRKÇILIK, DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş insanlarıyla yapılan toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye´nin Stokholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için İslam düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'a İsveç hükümetinin izin vermesini eleştirip, aynı kişinin daha önce de İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu ırkçı, aynı zamanda nefret suçu içeren eylemdir. Biz bu haberi alınca gerekli girişimlerde bulunduk. İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık, gerekli uyarıyı yaptık. Stokholm'deki büyükelçimiz İsveç Dışişleri Bakanı ile doğrudan görüştü ve bu konudaki düşüncelerimizi aktardı. Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen 'İfade özgürlüğü', 'Düşünce özgürlüğü' diyorlar. Nefret suçu ve ırkçılık, düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir, Avrupa Konseyi karalarına göre de değildir. AİHM kararlarına göre de nefret suçu ve ırkçılık, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü değildir. Böylesine bir izin bu kişiye verildi tüm uyarılarımıza rağmen. Bugün Türkiye saatiyle 16.00-17.00 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermezler. Bu tüm dünyada aynı şekilde infial yaratacak; aşağılık, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur." DHA-Politika Türkiye-Antalya Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2023-01-21 15:48:23



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