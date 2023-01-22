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Bakan Kasapoğlu: Her evde mutlaka satranç oynayan birileri olsun

DHA

Bakan Kasapoğlu: Her evde mutlaka satranç oynayan birileri olsun


Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya), (DHA) Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 2023 Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonunun açılış törenine Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve yarışmacıların aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Satrançta 100'üncü yılın yıldızlarının mücadele edeceği Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na ülkenin her köşesinden ve KKTC'den 2 bin 304 sporcu, aileleriyle birlikte 8 binden fazla katılımcı ile Avrupa'nın en büyük organizasyonunu şölen havasında gerçekleştiriyoruz. Satrançta olimpiyat şampiyonu olan ülkemiz 1 milyon 200 bini bulan lisanslı sporcumuz ve organizasyonlarımız ile artık biz satranç ülkesiyiz. Federasyon olarak satranç ülkesi olma yolunda özellikle son 10 yılda alt yapıya büyük yatırımlar yaptık. İlköğretimden başlayan üniversiteye kadar öğrencilerimizi satrançla buluşturduk. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcularımızı var gücümüzle destekledik. Bugün A milli takımı başta olmak üzere sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor" dedi.
BAKAN KASAPOĞLU: SATRANCIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ADINA UMUT VE HEYECAN VERİCİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Bugün ülkemizin her bölgesinden binlerce katılımcı burada. Bu bizim için umut ve heyecan verici bir tablo. Satrancın bugünü ve geleceği adına umut ve heyecan verici. Türk sporunun geleceği adına umut verici. Ailelerimizin çocuklarını teşvik ederek, burada olmalarını sağlamaları takdire şayan. Bu yüzden hem sporcularımıza hem de onların değerli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. Türk sporu, Türk satrancı sizinle çok daha güçlü. Sizde bu azim oldukça inanıyorum ki birlikte nice güzel hikayeler yazacağız" diye konuştu.
Türkiye'de son 20 yılda her alanda olduğu gibi sporda da müthiş bir gelişim ve dönüşüm sürecine şahitlik ettiklerini aktaran Kasapoğlu, "Sporu tabana yayma, herkes için erişilebilir kılma, sporcu sayısını, branş çeşitliliğini ve sportif başarıları artırma, bu başarıları sürdürülebilir kılma hedeflerimizin her birine şükürler olsun, ulaştık. Bu hedeflere ulaşabilmek için çok çalıştık. Bakanlığımızın bir spor politikası var. Bu doğrultuda ilk ve en önemli adımımız tesis alt yapısını yenilemek ve güçlendirmek oldu. Öyle bir alt yapı çalışmasına imza attık ki bunu ancak devrim ifadesiyle anlatabilmek mümkün olur" dedi.
"SATRANÇ TÜRKİYE'NİN EN FAZLA LİSANSLI SPORCUYA SAHİP BRANŞI OLMUŞTUR"
Satranç özelinde çok ciddi faaliyet ve çalışmalara imza attıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Okullarımıza, yurtlarımıza, gençlik merkezlerimize ve çocuklarımızın, gençlerimizin olduğu her yere satranç malzemesi ulaştırdık. Oyuncusuna analitik düşünme yeteneği, özgüven, cesaret, sabır kazandıran satrancı bilhassa desteklemeyi önemsiyoruz. Çünkü hem ülkemizin hem insanlığın tam olarak böyle nesillere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu dünyanın satranç sporcularının aklına, fikrine, hamlelerine ve onların farklı enerjilerine ihtiyacı var. O yüzden satrancın gelişmesi için çaba harcarken biliyoruz ki aslında desteklediğimiz bir spor branşından daha fazlasıdır. Sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kendilerini koruma noktasında daha hassas davranıyor. Satranç da buna imkan sağlayan bir branş olarak evlatlarımızın zihinlerini, bedenlerini tertemiz tutmalarına vesile oluyor. Biz istiyoruz ki satrancın girmediği bir evimiz dahi kalmasın. Her evde mutlaka satranç oynayan birileri olsun. Bir aile sporu olarak da hayatımızın bir parçası olsun. Ve gururla söylüyorum ki yıllardır hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde satranç Türkiye'nin en fazla lisanslı sporcuya sahip branşı olmuştur. Yine gururla ifade ediyorum ki satranca atfettiğimiz önem, verdiğimiz değer bizi Avrupa'nın bu alandaki öncü ülkelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye'de satrancın gelişmesine, yaygınlaşmasına hamleleriyle katkı veren her bir satranç sporcumuza teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve protokol, şampiyonanın açılış hamlesini yaptı. Ardından Kasapoğlu turnuvaya katılan tüm oyuncuları masalarında ziyaret etti. Şampiyona 1 hafta sürecek. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gülkız Tulay'ın açıklamaları
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
-Turnuvanın açılışı
-Bakanın masaları ziyaretinden görüntüler
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇ
2023-01-22 18:27:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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