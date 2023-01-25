Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de, merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıkları olan, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.37'de, merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıkları olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 41,8 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya

2023-01-25 15:59:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.