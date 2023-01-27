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Evlerine tatile gelen gurbetçi ailelere 'kiracı' şoku

DHA

Evlerine tatile gelen gurbetçi ailelere 'kiracı' şoku


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)FRANSA'da yaşayan iki gurbetçi aile, 2004 yılında Antalya'da yan yana satın aldıkları dairelerine tatil için geldiklerinde, hayatlarının şokunu yaşadı. Dairelerin kapı göbeklerinin değiştirilip, kiralandığını öğrenen aileler, polise giderek şikayetçi oldu.
Fransa'da yaşayan ve akraba olan çiftler Aslı (70)İzzet Ög (76) ve Ahmet (63)Gökçen Konuk (58), yaz aylarını geçirmek üzere Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanda yan yana birer daire alıp, döşedi. Ahmet Konuk, 21 Ocak Cumartesi günü Fransa'dan Antalya'ya geldi ve akrabasının evinde kaldı. Konuk, pazar günü sabah saatlerinde valizini alarak evine gitti. Birinci kattaki evine çıkan Ahmet Konuk, anahtarıyla kapıyı açamadı. Akrabasının getirdiği yedek anahtarla da kapıyı açamayan Konuk, apartmandan çıkarak bir süre bekledi. Bu sırada bir çiftin binadan çıktıktan sonra döndüğünü gören Konuk, arkalarından binaya girdi. Çiftin anahtarla kendi dairesine girdiğini gören Ahmet Konuk, evin kendisine ait olduğunu söyleyip, içeri nasıl girdiklerini sordu. Konuk, ardından polisi arayarak şikayetçi oldu.
BERABER EV ALDIKLARI AKRABASINA HABER VERDİ
Ahmet Konuk, kendileriyle 2004 yılında aynı apartmandan yan daireyi satın alan, Fransa'daki akrabasının evinin kapı göbeğini değiştirilip, kiraya verildiğini de öğrenince Aslıİzzet Ög çiftini arayarak durumdan haberdar etti. Çift haberi alır almaz aynı gün uçakla Antalya'ya geldi. Ög çifti de polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Konuk'a ait dairede oturan O.V.E.'nin, evi kendisine kiraladığını söylediği H.D., şikayet üzerine polis merkezine getirildi. H.D.'nin, evi 10 bin TL'ye kiraya verip, sözleşme yaptığı öğrenildi.
'YAZ AYLARINDA TATİLİMİZİ YAPIP GİDİYORDUK'
Fransa'da 1974 yılından beri yaşadığını, 2004'te akrabasıyla yan yana daire aldıklarını belirten Aslı Ög, "Burası ülkemiz, bir dairemiz olsun, diye burayı aldık. Yaz aylarında burada tatilimizi yapıp gidiyorduk. Yan tarafta oturan bizim gibi Fransa'da yaşayan akrabam tatil için evine geldiği zaman kapıyı açmak istediğinde içeri girememiş. Yakınlarını arayarak içeri giremediğini söylemiş ve akrabasında bulunan anahtarı istemiş. Akrabası geldiğinde ve kendisinde bulunan anahtarla da kapı açılmamış ve içeri girememişler. Benim de yakınlarımdan anahtarı istemişler onu da denemişler ama benim evimin kapısı da açılmamış. Evlerin kapı göbekleri değiştirildiği için girememişler" diye konuştu.
'ŞOK İÇİNDEYİM'
Kapının kırılmadan sadece göbeği değiştirilerek içeri girildiğini söyleyen Ög, "Ben de haberi alır almaz eşimle Antalya'ya geldim ancak evime giremedim. Hemen polisi aradık ve çilingir çağrılarak kapı açıldı. Benim evimde çalıntı şeyler var. Kaç gün kaldıklarını bilmiyorum ama burada yatmışlar. Evden aile fotoğraflarım vardı onları göremedim. Ev eşyaları, terlik, ayakkabı vardı; onları da almışlar. Şok içindeyim. Böyle olayla ilk kez karşılaştım. Şikayetçi oldum" dedi.
'ZARARIMIZ VAR'
Hem Fransa'da hem Türkiye'de komşusu olan akrabasının eve geldiği zaman olayın ortaya çıktığını anlatan İzzet Ög, "Hem komşum hem de akrabam olan Ahmet Konuk Fransa'dan buraya gelince durum ortaya çıktı. Bize de telefon açtılar ve hemen Antalya'ya geldik. Maddi zararımız var, şoktayız. Burada kaldıkları için temizlik yapıyoruz. Böyle bir şey olacağına inanmazdık ama yaşadık" diye konuştu. 
'ANAHTARLA KAPIYI AÇAMADIM'
Fransa'da yaşadığını ve Antalya'da yazlık evi olduğunu söyleyen Ahmet Konuk ise "Anahtarla kapıyı açmak istedim ama başarılı olamadım. Göbek kısmına bakınca göbeğin değiştiğini gördüm. Daha sonra binadan 2 kişinin çıktığını gördüm. Bu kişiler bir süre sonra geri gelince ben de arkalarından binaya girdim. Benim evimin kapısını anahtarla açtı ve içeri girdi. Ben 'Ne yapıyorsunuz, siz kimsiniz? Burası benim evim' dedim. Sonrasında o kişi, bana 'Ahmet Konuk musun?' dedi ve ben şaşırdım. Benimle ilgili kişisel bilgilerimi söyledi. Daha sonra 'Ağabey gel sana durumu anlatayım' dedi. Ben 'Neyi anlatacaksınız? Burası benim evim' dedim ve polisi çağırdım. Evde oturanlara da ismi H.D. olan biri, evi kiraya vermiş. Polis ekipleri H.D.'yi de çağırıp ifadesini aldı" dedi.
2 gündür evinin temizlik işleriyle uğraştığını belirten Konuk, "Evi berbat etmişler. Temizlemek için uğraşıyoruz. Polisteyken şikayetçi oldum. Bakalım, ne olacak? 2 gündür Antalya'dayım ve hala şoktayım. Yemek bile yemedim. Böyle bir problem nasıl olur? Evimde en az 10 bin euro zararım var. Evde ne var ne yok kırmışlar, zarar vermişler. Sigorta şirketini de aradım geldiler ve tutanak tuttular" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-01-27 10:07:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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