Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı



ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavisi tamamlanan nesli tehdit altındaki kara akbaba, doğaya bırakıldı.

Burdur Gölü'ne düşen nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Yunanistan'da halkalandığı belirlenen ve zehirlenme şüphesiyle 30 Aralık'tan beri tedavisi süren akbabanın doğaya salınmasına karar verildi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilerinin gözetimi altında Düzlerçamı'ndaki Güver Kanyonu'ndan doğaya bırakılan kara akbaba, özgürlüğe kanat çırptı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, kanat açıklığı yaklaşık 2 metreyi bulan kara akbabanın nesli tükenme tehlikesi altında bir tür olduğunu belirterek, korunma altında tutulmasının önemini vurguladı. Arsun, şunları söyledi:

"30 Aralık'ta merkezimize getirilen kara akbabanın tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı. Öncelikle röntgen çekilerek ortopedik bir rahatsızlığı olup olmadığına bakıldı. Öyle bir sıkıntı olmadığı görülünce sağlık taramasına aldık. Ağırlığı her hafta tartılarak bakıldı. İç ve dış parazit yönünden hayvanın tedavisine başlandı. Bu süreçte 1 kilo aldı. Daha sonra uçması yönünde sıkıntı olmadığı anlaşılınca Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerimizle ortak bir çalışmayla Güver Uçurumu'nda sevgili kara akbabamızı doğaya bıraktık. Güzel bir kalkış ve uçuşla uçtuğunu gözlemledik. Artık bu vadide Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından takip altına alınacak."

112'DEN İHBARDA BULUNABİLİRSİNİZ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, göç sırasında yorgun ve yaralanmış bulunan yaban hayvanların yetkililere bildirilmesinin önemine değinerek, "Doğayı ve yaban hayatını korumak hepimizin görevi. Vatandaşlarımız bu tarz bir vaka durumunda 112'den ihbarda bulunabilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-01-27 11:59:05



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