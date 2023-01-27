Antalya'da kuvvetli fırtına (2)

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AĞAÇ, YOLA DEVRİLDİ

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki ağaç, kuvvetli fırtınada yola devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri, sevk edildi. Ağaç, itfaiye eri tarafından ağaç motoruyla kesildi. Bu sırada diğer itfaiye erleri, kesik ağaç parçalarını refüje taşıdı. Yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlanan trafik, yolun temizlenmesiyle 3 şerit olarak normale döndü. Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-27 14:12:08



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