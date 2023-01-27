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AK Parti'li Karaaslan: 6'lı masa gündemimiz değil

DHA

AK Parti'li Karaaslan: 6'lı masa gündemimiz değil


Namık Kemal KILINÇMithat ABAKANÖmer KARÇA/ANTALYA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "6'lı masa çok gündemimiz değil. Çünkü hala aylardır devam eden bir cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik çalışmanın ne zaman olacağı bile belli değil. Onlar kendi sorunları ile debelene dursunlar biz sahadayız, vatandaşımız ile birlikteyiz" dedi.
AK Parti Çevre Şehircilik ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Antalya'da, Manavgat ilçesinde 2021'de çıkan yangında zarar gören bazı bölgeleri ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik ve Atay Uslu ile Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve partililer de yer aldı.
Karaaslan ve beraberindekiler, yangın felaketinin ardından yanan evinin yerine TOKİ tarafından yenisi yapılan Emine ve Mustafa Boz çiftine misafir oldu. Boz ailesinin evinde gerçekleştirilen kahvaltıda Çiğdem Karaaslan ve Milletvekili Tuba Vural Çokal, misafirlere gözleme ve çay servisi yaptı. Karaaslan, Emine Boz ile yeni evi hakkında sohbet etti.
'DEVLETİN HIZLI HAREKET EDEBİLME KABİLİYETİ ÖNEMLİ'
Karaaslan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ta Temmuz 2021'de başlayan ve diğer ilçelere de sıçrayan, ardından Muğla Marmaris'te meydana gelen yangınlarla tüm Türkiye'nin yasa boğulduğunu söyledi. Karaaslan, "Hepimizi çok üzen yangınlarda, devletimizin hızlı hareket edebilme kabiliyetini, afetler karşısında hemen bütün kurumlarıyla harekete geçebilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir süreci yaşadık. Maalesef Antalya'da gerçekleşen orman yangınlarında hem orman varlığımızdaki kayıplarımız hem de bu bölgede 8 vatandaşımızın can kaybıyla sonuçlanan süreç bir daha yaşanmamasını dilediğimiz bir süreç" dedi.
'SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜM ÜRETİLDİ'
Yaşanan felaketin, kayıplarının önemli olduğunu aktaran Çiğdem Karaaslan, "Bunun kadar önemli olan bir diğer tarafı da yangın sonrası yaraların tekrar sarılma süreci. Bu noktada tabii ki milletvekillerimiz, bakanlarımız ama hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanımızın yangının ilk çıkmaya başladığı andan itibaren hem bölgeye gelerek hem de aynı zamanda Ankara'dan koordine ederek, bütün bu süreci yönetmiş olması. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere ilgili bütün bakanlarımızın bu süreci bizzat yerinde yönetmiş olmaları. Vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı çözüm üretildi" diye konuştu.
'AFET KONUTLARI GİBİ DEĞİL, VİLLA GİBİ'
Karaaslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Bu evler, bir afet sonrası yapılan konutlar gibi değil, villa gibi gerçekten. Çok güzel olmuş. Hepsinin işçiliği, odaları, terasları her şeyiyle dört dörtlük olmuş. Evlerin fiziki imkanları kadar aynı zamanda vatandaşımızın bu konutlara, bu evlere ulaşması da çok çok önemliydi. Dolayısıyla kira öder gibi hatta ondan çokça daha cuzi imkanlarla vatandaşlarımız ev sahibi oldu. Bu işin bir tarafı, diğer tarafı da çok hızlı bir şekilde yapılmış olmaları. Bölgede yapımı devam eden 900'den fazla konuttan yapımı tamamlanan 427 konut, Cumhurbaşkanımız tarafından 7 Ocak'ta hak sahiplerine teslim edildi."
Ziyaretinin ardından Çiğdem Karaaslan'a AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol tarafından ilçede üretilen muz, ejder meyvesi, avokado gibi ürünlerden oluşan tropikal ürün sepeti hediye edildi. Ziyarete katılanlar fotoğraf çektirdi.
'ONLAR SORUNLARIYLA DEBELENE DURSUNLAR'
Karaaslan, sonrasında Serik ilçesinde Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım da yer aldı. Karaaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olması sebebiyle bu seçim bizim için çok çok önemli. Seçim yılı olması nedeniyle çok önemli. Aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Yazılmış hikayenin yeni bir sayfasına geçiyoruz. Bu yönüyle hem Cumhurbaşkanımızın adaylığını hem de geçtiğimiz günlerde işaret ettiği seçim tarihi ile artık süreç daha da hızlanmış oldu. Biz parti olarak seçim hazırlıklarını seçimin bittiği günün ertesi günü başlatıyoruz. Bugün Antalya'da olmamızın nedeni de bu. Her birimiz kendi alanımızda hızla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ile bir aradayız. 6'lı masa çok gündemimiz değil. Çünkü hala aylardır devam eden bir cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik çalışmanın ne zaman olacağı bile belli değil. Onlar kendi sorunları ile debelene dursunlar biz sahadayız, vatandaşımız ile birlikteyiz."
Karaaslan, ziyaretin ardından ilçede esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Ziyaret sırasında kanser hastası olduğunu belirten Halime Soylan, Karaaslan'dan ayakkabı ve yardım talebinde bulundu. Karaaslan da kendisine yardımcı olacaklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇMithat ABAKANÖmer KARÇA
2023-01-27 14:39:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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