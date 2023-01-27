Golf Milli Takım aday kadro kış kampı tamamlandı

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Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Golf Milli Takım Aday Kadro Kış Kampı sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir tesiste yapılan TGF Golf Milli Takım Aday Kadro Kış Kampı'na antrenörler Gencer Özcan, İhsan Gencay Asan ve Begüm Yılmaz önderliğinde A grubunda 5 kız, 11 erkek, B grubunda 9 kız, 7 erkek sporcu katıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki müsabakaların turnuva takvimine hazırlanılması amacıyla günde çift antrenmanla gerçekleştirilen TGF Golf Milli Takım Aday Kadro Kış Kampı'nda farklı formatta bireysel ve takım maç oyunları, kondisyon, koordinasyon çalışmalarıyla kısa mesafe antrenmanı yapıldı. Sporcuların fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimini artırıp, oyuncuların başarısını yukarıya taşıyacak çalışmalar hedeflendi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2023-01-27 16:27:50



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