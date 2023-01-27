Antalya'da kuvvetli fırtına (4)

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HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTI

Antalya'da rüzgarın hızı, bazı noktalarda 100 kilometreyi aştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, rüzgarın hızı; Kemer'de 105, Konyaaltı'nda 85,7, Elmalı ve Finike'de 72, kent merkezinde 71 kilometreye ulaştı. Rüzgarın, kuvvetli yağışla birlikte hızını artırarak bu gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-01-27 16:33:07



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