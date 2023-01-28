Antalya'da fırtına sonrası sahilde temizlik



Aslı DURANİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında sahile vuran moloz yığınları belediye ve işletmeler tarafından temizleniyor. Defineciler, el dedektörleriyle dalgaların kıyıya bıraktığı ziynet eşyalarını arıyor. Güne güneşle uyanan Antalya'da bazı turistler, soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dün fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün sabah saatlerinde etkili olan fırtınaya akşam saatlerinde şiddetli yağış eşlik etti. Saatteki hızı 150 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tabelaları söküldü, hava ve kara yolu ulaşımında aksama yaşandı. Etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok yol, iş yeri ve evi su bastı. Yüksek rakımlı yerlere karla karışık yağmur ve kar yağdı. Gün boyu süren fırtına ve şiddetli yağış, gece saatlerinde etkisini kaybetti.

ZİYNET EŞYALARI ARANDI

Sabah gün ağarınca hasarın boyutu ortaya çıktı. Devrilen ağaçlar, yol ve sahil kenarındaki moloz yığınları için belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Fırtına nedeniyle dalgaların sahil bandına bıraktığı, yaz aylarında düşürülen altın, gümüş ve madeni para gibi ziynet eşyaları defineciler tarafından el detektörleriyle arandı. Plaj işletmeleri ise oluşan hasar nedeniyle işletmelerin önünde temizlik çalışması yaptı. Bu sabah güneşli bir havaya uyanan Antalya'da sahile gelen turistler soğuk havaya aldırmadan yüzdü. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte turistler denize girerken Antalyalılar ise spor ve yürüyüş yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANİbrahim LALELİ

2023-01-28 12:01:24



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