Evlerini su basan aileyi itfaiye kurtardı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dün kent genelinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışta çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, su baskını, mahsur kalma çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi 136 olaya müdahale etti. Kepez ilçesinde evde mahsur kalan 6 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kucaklarında taşıyarak kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da hızı yer yer 150 kilometreye ulaşan fırtına ve beraberindeki kuvvetli yağış dün hayatı olumsuz etkiledi. Afet boyutuna ulaşan fırtına ve yağış nedeniyle tüm birimleriyle teyakkuza geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, kriz masası oluşturup, itfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleriyle gece boyunca kesintisiz görev yaparak, olumsuzluklara karşı müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu, Serik, Alanya, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde su baskını, mahsur kalma, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi 136 olaya müdahale etti. Ekipler, 6 çatı uçması, 23 su baskını, 11 ağaç devrilmesi, 10 mahsur kalma, 2 yıldırım düşmesi, 2 dereye araç uçması vakasına koştu.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan müstakil evi su bastı. Evde kalan 6 kişilik aile ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlı ulaşan belediye ekipleri evde aralarında çocukların da bulunduğu mahsur kalan kişileri kucaklarında taşıyarak kurtardı.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise gelen ihbarlara anında müdahale etti. Birçok noktada yola ve araçların üzerine devrilen ağaç ve kopan dallar kısa sürede kaldırıldı.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de şiddetli yağış nedeniyle göllenme oluşan cadde ve sokaklardaki mazgalları açık tutmak için yoğun çaba gösterdi. Alt geçitlerdeki su birikintileri tahliye edildi.

Yoğun yağışın etkili olduğu Konyaaltı ilçesinde ise hayat zaman zaman durma noktasına geldi. Sağanak ve fırtına nedeniyle KuruçayKaratepe mahallelerinin bağlantı yolunda bulunan köprü ile HurmaÇakırlar mahalleleri bağlantı yolu can ve mal güvenliği sebebiyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Bu sabah itibariyle köprüler tekrar trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-01-28 13:20:48



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