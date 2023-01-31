Halı saha maçında doluya yakalandılar; o anlar kamerada

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün akşam etkili olan doluda zemin, kısa sürede bembeyaz oldu. Doluya halı sahada futbol maçı yaparken yakalananların kaçışmaya başladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Serik merkezde dün akşam başlayan yağış, saat 23.00 sıralarında doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar ile yeşil alanlarda zemin, beyaza büründü. Yağış anında dışarıda olanlar, zor anlar yaşarken, halı sahada futbol oynayanların doluya yakalanma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde grubun, dolu başladığı sırada futbol oynamayı sürdürdüğü, yağışın şiddetini artırmasıyla ise kaçışmaya başladığı anlar yer aldı. Yağışın ardından grup, yeniden sahaya çıkarak maça devam etti.
Öte yandan Serik merkezin yanı sıra Manavgat ilçesi Taşağıl ve Çakış mahallelerine de dolu yağdığı belirtildi. Bazı araç sahiplerinin doluya karşı önlem için araçlarının üzerine battaniye örttüğü görüldü. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-01-31 10:37:07
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