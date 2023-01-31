Alanyaspor - Sivasspor: 0-3

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Engin ATAOĞLU / ALANYA-ANTALYA,(DHA)-STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar

ALANYASPOR: Runarsson Balkovec, Leroy Fer, Rassoul (Dk. 55 Fatih Aksoy), Ferhat (Dk. 69 Candeias), Doumbia (Dk. 69 Lusamba), Umut Güneş, Pereira (Dk. 55 Yusuf Özdemir) Efkan Bekiroğlu (Dk. 55 Cavaleiro), Efecan Karaca, Ahmed Hassan

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 74 Robin Yalçın), Cofie, Charisis, Gradel (Dk. 85 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 74 Alonso), Yatabare (Dk. 62 Medina)

GOLLER: Dk. 32 ve Dk. 45+1 Yatabare, Dk. 50 Gradel (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Rassoul, Doumbia (Alanyaspor) Robin Yalçın, Cofie (Sivasspor)Spor Toto Süper Lig´in 22´nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor´a 3-0 mağlup oldu. 17´nci dakikada sol kanatta başlayan Sivasspor atağında topla buluşan Gradel, ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. Gradel´in düzgün şutunda kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.

29´uncu dakikada Yatabare´nin ceza sahası gerisinde verdiği ara pasında kaleci Runarsson´u önde gören Gradel gelişine kaleye vurdu. Runarsson topu güçlükle kornere tokatladı.

32´nci dakikada konuk ekip öne geçti. Atağa çıkmaya çalışan Alanyasporlu Umut Güneş´ten topu çalan Gradel rakiplerini hızla geçerek ceza sahası çaprazına sokuldu. Gradel, pasını kale önüne koşu yapan Yatabare´ye verdi. Yatabare´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45+1´inci dakikada Sivasspor´un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Uğur Çiftçi kale önüne yükseltti. Ceza sahası içinde Yatabare´nin kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor´un 2-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.

50´nci dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Umut Güneş'in kafayla kaleci Runnarsson'a vermek istediği pasta araya giren Gradel, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

65´inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Ferhat ceza sahası içine ortaladı. Burada topa yükselen Efecan´ın kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural´da kaldı.

71´inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro´nun ortasında Ahmed Hassan´ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor´un 3-0´lık üstünlüğüyle sonlandı. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-01-31 19:52:15



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