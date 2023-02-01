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Adliye önünde kayınbiraderini vuran sanığa 27 yıl 6 ay hapis

DHA

Adliye önünde kayınbiraderini vuran sanığa 27 yıl 6 ay hapis


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, eski eşi Güllü Akman'ın (25) kardeşi Bilal Akman'ı (23) tekerlekli sandalyeyle geldiği Antalya Adliyesi önünde tabancayla vuran Onur Duygulu (25), toplam 27 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığının ardından 17 Ekim 2020'de evlendi. Onur Duygulu, iddiaya göre, sürekli alkol alarak eşine şiddet uygulamaya başladı. Eşinden 7 aylık hamile olduğu sırada yine şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021'de evden atıldı. Güllü Akman, Muratpaşa ilçesinde oturan ailesinin yanına sığındı. Onur Duygulu, zaman zaman gelip, eve dönmesi için Duygu Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021'de çiftin boşanmasına karar verdi.
2'Sİ DE SİLAHLA YARALANDI
Onur Duygulu, 30 Ocak günü saat 06.00 sıralarında, Güllü Akman'ın ailesiyle yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup ardından pompalı tüfeği başına dayayan Onur Duygulu, genç kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Güllü Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi ile Duygulu, pompalı tüfekle ateş etti. Akman, sağ kol ve omuz bölgesinden yaralandı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Süleyman Akman, eski damadını ateş ederek yaraladı. Eski kayınbiraderi Bilal Akman ise yanına gittiği Duygulu'yu tüfekle kolundan vurdu. Ağır yaralanan Güllü Akman, götürüldüğü hastanede koldan uzanan sinirlerin koptuğunun belirlenmesi üzerine 5 ameliyat geçirdi. Onur Duygulu ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELİP, ADLİYE ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ
Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine 6´ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Güllü Akman'ın şikayetçi, Onur Duygulu ile Bilal ve Süleyman Akman'ın şikayetçisanık olduğu davanın geçen yıl 5 Nisan'da görülen duruşmasına Onur Duygulu, hastanede tedavi gördüğü için katılamadı. Onur Duygulu'nun annesi A.D. (58), duruşmada oğlu ve eski gelininin evliliğindeki fotoğrafları mahkeme heyetine sunmak istedi.
Onur Duygulu, arkadaşı Ramazan Aydın'ın yardımıyla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çıkıp, tekerlekli sandalyeyle Antalya Adliyesi yakınındaki kafeye geldi. A.D., tanıklık yapamayacağının söylenmesi ile duruşmadan çıkıp, kahvaltı için kafeye gitti. Bu sırada A.D. ile oğlu Onur Duygulu telefon görüşmesi yaptı. Tekerlekli sandalye ile adliyenin çıkış kapısına yönelen Onur Duygulu, üzerindeki tabanca ile duruşmadan çıkan Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman'a ateş etmeye başladı. Saldırıda Bilal Akman bacağından vuruldu. Adliyede görevli polis ekipleri, Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan Bilal Akman, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Olayla ilgili davanın görüldüğü Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Onur Duygulu, Ramazan Aydın ve tutuksuz yargılanan A.D. katıldı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkili avukatı, duruşmada hazır bulundu.
Son savunmasını yapan Onur Duygulu, vurulduktan sonra hakkında çıkan haberleri görünce sinirlendiğini belirterek, "Koca müsveddesi şeklinde konuşmalar yapılıyordu. Çocuğumun yüzünü açık bir şekilde haberlere verip para topladılar. Sonra da mahallede 'Erkekliği bitti' şeklinde konuşmalar yapılmış. O gün öldürmeye gitmedim. İsteseydim kafalarına vururdum. Bacağına vurdum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık Ramazan Aydın ise arkadaşı Onur Duygulu'yu, çocuğunu görmek istediği için adliyeye getirdiğini anlattı. Aydın, "Onur'un üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Benim hiçbir şekilde suçum günahım yok. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum" diye konuştu.
Sanık avukatları, duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen Onur Duygulu'nun çok kez ameliyat geçirdiğini belirterek ev hapsiyle cezalandırılmasını, silahla yaralama suçundan ceza verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Onur Duygulu'yu Süleyman Akman ve Bilal Akman'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11'er yıl 3'er ay, 'ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanık Ramazan Aydın hakkında Süleyman Akman ve Bilal Akman'ı 'kasten öldürmeye teşebbüse iştirak' suçundan ayrı ayrı 15 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verildi. Sanık A.D.'nin beraati kararlaştırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-02-01 09:43:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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