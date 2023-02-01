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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi ocak ayı rekoru

DHA

Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi ocak ayı rekoru


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin 'turizm başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da, 2023 yılının ilk ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. Ocak ayında Antalya'ya hava yoluyla gelen toplam turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 58 artışla 291 bin 647 kişi oldu. Bu sayı, 182 bin turistle tüm zamanların en yüksek ocak ayı gelişlerinin yaşandığı 2020'yi de geride bıraktı.
Dünyanın en çok yabancı turist ağırlayan kentlerinden Antalya, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 yılında turizmde tüm yılların rekorunu kırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yıl sonu itibarıyla, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde bu yıl Antalya'yı ziyaret eden turist sayısında 17 milyon turistin hedeflendiğini söyledi. Antalya yıl rekoru olarak 2019'da 15,5 milyon turist ağırlamıştı. Ocak ayı itibarıyla ise 2020´de 182 bin turistle rekor kırılmıştı.
OCAK REKORU KIRILDI
Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2023 yılı rekor beklentilerinin ilki ocak ayı itibarıyla gerçekleşti. 131 Ocak tarihleri arasında Antalya ve Gazipaşa havalimanları olmak üzere kentteki iki havalimanı aracılığıyla gelen toplam turist sayısı, 138 bin 604 kişinin geldiği geçen yılın ocak ayına göre yüzde 58 artışla 291 bin 647 kişi oldu.
SON 4 AY REKORLA TAMAMLANDI
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın 2022 yılının son çeyreğinde en iyi ekim, en iyi kasım ve en iyi aralık aylarında olduğu gibi 2023'ün ilk ayında da en iyi ocak ayını geçirdiği belirtildi. Bu ocak ayında aynı zamanda, ilk defa 250 bin turist barajı da aşılmış oldu. 
RUSLAR İLK SIRADA
Yılın bu ilk ayında kente gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise Ruslar yüzde 39,1'lik pay ve 71 bin 752 kişiyle ilk sırayı aldı. İkinci sıradaki Almanlar yüzde 19,2'lik paya sahip ve 35 bin 214 Alman turist geldi. Yüzde 7,3'lük paya sahip İngiltere ise 13 bin 512 turist sayısıyla üçüncü sırada. Yüzde 4,4'lük paya sahip Polonya 8 bin 86 turistle dördüncü, yüzde 4,1'lik paya sahip İsrail 7 bin 570 turistle beşinci sırada. En çok turistin geldiği diğer ülkelerse sırasıyla Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Ürdün ve Belçika oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-02-01 14:38:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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