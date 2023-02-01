5 katlı gezi teknesi 2 günde suya indirildi



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 459 günde inşa edilen 80 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde ve deplasman ağırlığı 1400 ton olan 5 katlı günübirlik gezi teknesi, mevlit okunup kurban kesilmesinin ardından 2 günde suyla indirildi. Teknenin sahibi Hasan Çavuşoğlu, "Günübirlik turizm amaçlı olarak teknenin dünya üzerinde emsali yok" dedi.

Manavgat tersaneler bölgesinde 5 katlı turizm amaçlı günübirlik gezi teknesi 459 günde inşa edildi. Teknenin 970 ton olan çelik aksamı ve güç ünitelerinin yapımı tamamlandı. Geçen pazar günü mevlit okunup kurban kesilmesinin ardından tekneyi suya indirme çalışması başladı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın çalışmaları zorlaştırması nedeniyle tekne yaklaşık 100 metrelik mesafeden 2 günde Manavgat ırmağına indirildi.

'Legend Big Kral' adlı gezi teknesi tamamlandığında, aynı anda 1163 kişiye hizmet verecek. Faaliyete geçtiğinde teknede 35 kişi çalışacak, lojistik ve diğer hizmetler olmak üzere 150 kişi istihdam edecek. Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak teknenin deplasmanlı ağırlığı 1400 ton olacak. Teknede turistlerin tamamına aynı anda hizmet verebilecek mutfak, restoran ve barların yanı sıra çocuklar için oyun alanlar bulunuyor.

Tekneyi yapan firmanın sahibi iş insanı Hasan Çavuşoğlu, Manavgat'ta yaptırdığı büyük ölçekli teknenin 3 yıl önce yanarak kullanılamaz hale gelmesi üzerine daha büyük ve daha modern tekne inşa etmeye karar verdiğini belirterek, "Bu yaptığımız gezi teknesinin kategorisinde ve konseptinde dünya üzerinde emsali yok. Turizm amaçlı kategorisinde ilk ve tek" dedi.

Teknede her türlü olanağın bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bir misafirimiz geldiğinde, sadece yüzen bir gemi değil, restoranından pastane, kafeye kadar her şeyi bulacak. Şu ana kadar, yapım, montaj olmak üzere su üzerinde yüzecek şekilde hazırlığı bitti. Bundan sonra misafirlerimizin eğlenmesi için gerekli imalatları yapıp montajını yapacağız. Bu gemide 970 ton çelik kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, gezi teknesinin turizm sezonunun başında hizmete gireceğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2023-02-01 16:17:23



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